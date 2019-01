‘Grand Hotel Europa’ is met meeslepende verbeelding van onderwerpen van onze tijd een echt meesterwerk, briljant en rijk

In zekere zin is ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer een stijloefening, zoals ook bijvoorbeeld zijn ‘Het grote baggerboek’ dat was. Beoefende hij in laatstgenoemd boek een bloemrijk bargoens, in ‘Grand Hotel Europa’ probeert hij het andere uiterste uit, de verheven prachtstijl van de klassieken. In beide is hij een meester, oftewel, Pfeijffer bespeelt vele registers. Als hij bijvoorbeeld wil zeggen ‘baat het niet, het schaadt ook niet’, dan schrijft hij: “Hoewel het van weinig realisme zou getuigen dat dat kon baten, zou het de situatie in ieder geval niet verergeren.” Tot zover zijn stijl, prachtig voor wie ervan houdt. Maar ik ben toch geneigd de inhoud van zijn boek nog hoger aan te slaan.

Dit is een roman die op fraaie en indringende wijze iets fundamenteels van onze tijd in kaart wil brengen

‘Grand Hotel Europa’ gáát namelijk ergens over. Over de verloedering van Europa, dat fotogenieke maar vermolmde continent, over het alles consumerende en verterende toerisme, over asielzoekers, over de elite, over klimaatcrisis, over liefde, over de wereld van nu. Het is met dat alles niet in de laatste plaats een politiek-maatschappelijke roman met een kaleidoscoop van ideeën en meningen. Ergens in het boek wordt de vergelijking met Thomas Manns ‘De toverberg’ gemaakt, een boek dat de vragen van het vroeg twintigste-eeuwse Europa treffend opriep, en hoewel de vergelijking met dat meesterwerk gewaagd is snap ik haar: ook dit is een roman die op fraaie en indringende wijze iets fundamenteels van onze tijd in kaart wil brengen.

Lot van Europa De fameuze gesprekken in ‘De toverberg’ tussen Hans Castorp en Naphta en Settembrini worden in ‘Grand Hotel Europa’ geëvenaard door de gesprekken tussen Ilja Leonard Pfeijffer, die hier weer ongegeneerd in zijn eigen werk optreedt, en de cultuurfilosoof Patelski: twee geleerde heren die genuanceerd en voorzichtig maar diepgravend filosoferen over het lot van Europa: “‘Iemand zou kunnen betogen,’ zei ik, ‘dat juist de Europese traditie om de natuur te manipuleren en te temmen aan de wortel ligt van de huidige wereldwijde klimaatproblematiek.’ ‘Ik zou geneigd zijn het tegendeel te beweren,’ zei hij. ‘De Europese traditie is de natuur te verzorgen als een tuin waarin de mens zich kan vertreden, terwijl de natuur elders in de wereld als vijandig wordt beschouwd. Met goed recht, begrijp me niet verkeerd. Er zijn gebieden in de wereld waar de natuur een formidabele en dodelijke tegenstander is van de mens. De ergste vervuilers en majeure veroorzakers van de klimaatcrisis zijn daar te vinden, terwijl er juist in Europa bereidheid heerst om het tij te keren.’ ‘Waarbij het niet helpt dat Europa door de rest van de wereld steeds minder serieus wordt genomen.’”