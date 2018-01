‘Gouden bergen’ is een historische roman, maar laat vooral veel zien over tijdloze mechanismes tussen mensen

‘If I can make it there, I’ll make it anywhere”, zong Frank Sinatra over New York. Een dubbelzinnige regel, die The Big Apple tegelijkertijd benoemt als stad waar alles mogelijk is én als hardste leerstoel ter wereld. Uit Francis Spuffords debuutroman ‘Gouden bergen’ blijkt dat exact die paradox de metropool al in 1746 beheerste – al was het toen een stadje van slechts 7000 inwoners, en stelde de entertainmentindustrie nog weinig voor.

Het is Allerheiligen als ene Mr. Smith, afkomstig uit Londen, aankomt in de haven van New York. Hij gaat rechtstreeks door naar de lokale koopman Lovell om een wisselbrief ter waarde van duizend pond te verzilveren. Een astronomisch bedrag, zoiets als een derde van Lovells hele jaaromzet. Hij heeft het niet op de plank liggen, en al helemaal niet voor een vage jongeman zonder referenties. Maar Smith kan wachten. Als hij wat cash kan krijgen om de komende weken door te komen, dan wachten ze gewoon op de volgende boot uit Engeland. Die zal de benodigde bewijsstukken bij zich hebben.

Cash is er niet Maar cash is er niet. De nieuwe wereld blijkt nauwelijks meer aan muntgeld te doen. De bergen goud waarover in Europa wordt gedroomd? Onzichtbaar. Er zijn alleen cijfers in het grootboek, en vodjes papier met een getal erop. In de dagen die volgen, blijken wel meer ideaalbeelden niet te kloppen. Het dagelijks leven rond ‘Mannahatta’ is ronduit dorps, de machthebbers hebben zesdubbele agenda’s, de bewoners laten bij het minste of geringste hun vriendelijke façade vallen. Smith lijkt zelfs zijn best te doen de geruchten te bevorderen dat hij een oplichter is Daar staat tegenover dat Smith de wereld ook niet erg frank tegemoet treedt. Meestal heten mensen die zich Mr. Smith noemen niet echt zo. Deze wel. Maar dat is ook zo’n beetje het enige dat hij over zichzelf wil onthullen. Hij lijkt zelfs zijn best te doen de geruchten te bevorderen dat hij een oplichter is, een charlatan, misschien wel een crimineel.

Zucht naar macht en weelde Francis Spufford schreef een reeks non-fictieboeken over onderwerpen als emigratie, religie en de zucht naar macht en weelde. Al die elementen keren terug in ‘Gouden bergen’, met als overkoepelend trefwoord ‘vrijheid’. In de 18de eeuw bliezen de Amerikanen al net zo hoog van de toren over hun soevereiniteit als nu. Als nieuwkomer ziet Smith de keerzijde. De situatie van de slaven bijvoorbeeld, die met even grote aantallen sterven als ze worden aangevoerd. Die van de vrouwen, die verder van het openbare leven staan dan hij in Londen gewend is. En het strafsysteem is niet alleen partijdig, maar ronduit barbaars. De tekst gaat verder onder de afbeelding. © rv Korte tijd lukt het Smith zich te handhaven te midden van mensen die hem hetzij wantrouwen, hetzij van zijn aanstaande weelde hopen te profiteren. Dan sluit zich een net waarvan hij het bestaan niet eens vermoedde. Over hoe ‘Gouden bergen’ verder gaat, vertel ik beter niets, omdat het een opeenvolging is van toneeldoeken die opgaan om een nieuwe werkelijkheid te onthullen. Ook letterlijk: Spufford vertelt smakelijk over het theaterleven. Sowieso schetst hij situaties op de barokke wijze die actueel was in de tijd waarin het boek speelt. Vol kleuren, (vieze) geuren en uitwaaierende bewegingen. Met voor mijn smaak soms te veel effectbejag. Bij het zoveelste briesje dat als kattenpootjes over het water trippelt, bij de zoveelste alinea die metafoor op metafoor stapelt, had ik de neiging even een stukje over te slaan. Al was ik steeds achteraf blij dat ik dat niet had gedaan, als ik weer iets moois las als “alles leek vertraagd te zijn tot de snelheid van de vallende sneeuw”.

Koudste winter in tijden New York beleeft dit jaar de koudste winter in tijden. Ook in Spuffords Mannahatta van 1746 zijn de donkere dagen ongenadig, vooral voor hen die minder vrij zijn. Armen, zwarten, ieder die niet aan het rolmodel van de Brits-Nederlandse kolonialen voldoet. Want dát is de mal waarbinnen je het (terug naar Sinatra) wel of niet kunt maken. Uiteindelijk blijken de motieven van Smith anders te zijn dan iemand kon vermoeden, veel nobeler ook, zo nobel dat hij er alleen maar om veracht kan worden. Door tijdgenoten, wilde ik schrijven, maar dat woord heb ik weer weggehaald. ‘Gouden bergen’ is dan wel een historische roman, maar laat vooral veel zien over tijdloze mechanismes tussen mensen. Francis Spufford

Gouden Bergen

Vert. Lucie van rooij, inger Limburg. nieuw amsterdam; 368 blz. € 22,99 Oordeel: smakelijke roman speelt met schijn en werkelijkheid