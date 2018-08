'Good girls' is niet geniaal, meesterlijk of superspannend, wel hartveroverend

Nee, 'Good Girls' zit niet zo geniaal in elkaar als 'The Sopranos', heeft niet het meesterlijke camerawerk van 'Breaking Bad' en is niet zo spannend als de Scandinavische detectives. De verhaallijn is weinig origineel: drie gewone vrouwen uit Detroit overvallen een supermarkt, omdat ze geld nodig hebben om hun gezin bij elkaar te houden. Na de overval raken ze verwikkeld in een schimmig netwerk van bendes, in dit eerste seizoen vertegenwoordigd door een paar boeven die het Bassie en Adriaan-niveau nét overstijgen.

Lees verder na de advertentie

Ja, weer een variant op het concept waarbij doodgewone, hardwerkende mensen denken één keertje iets crimineels te doen zodat ze eindelijk hun schulden of doktersrekening kunnen afbetalen. En waarbij dat ene keertje onvermijdelijk uitloopt op een florerende criminele onderneming.

En toch is 'Good Girls' een heerlijke serie. Een geloofwaardig, origineel verhaal is niet noodzakelijk, zolang het met de andere onderdelen maar goed zit. Het echte verhaal zit hier niet in de actie. Het gaat om de personages van de drie hoofdrolspelers, en hoe ze met elkaar omgaan.

De kracht van de serie zit in de zeer vermakelijke gesprekken tussen de drie vrouwen, hun on­voor­spel­baar­heid en door­zet­tings­ver­mo­gen