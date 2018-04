'Goedkope of dure crème, bijna overal zit microplastic in'

Zonder je tanden te poetsen of deodorant onder je oksels te smeren, ga je niet naar buiten. Wat als ze je ruiken? Het schoonheidsideaal speelt in op het mechanisme van sociale uitsluiting. Voldoe je niet aan de norm, dan val je erbuiten.

Ik zou willen dat schoonheid een ideaal is dat wat meer in jezelf geworteld is, in plaats van op de luchtspiegelingen van de cosmetica-industrie.

L'Oréal De industrie presenteert zich als het 'maatje' van de consument. L'Oréal doet dat met de briljant gevonden slogan 'Omdat je het waard bent'. Zo helpt het merk je het mooiste uit jezelf te halen. Dat moet je jezelf gunnen. Koop dus maar die dure pot dag- of antirimpelcrème.

Allesreiniger Eigenlijk begon mijn onderzoek voor dit boek met een artikel dat ik wilde schrijven over The Body Shop en Lush. Ik dacht dat die bedrijven goed bezig waren, op basis van het beeld dat ze van zichzelf naar buiten brachten. Maar toen ik doorzocht, bleken de ingrediënten die ze gebruiken vaak slecht te zijn voor je huid. Ook zag ik gewoon in de douche hoe grote dotten zeepsop in de afvoer verdwenen. Hoe gaat dat straks in de afvalwaterzuivering, dacht ik, komt het niet allemaal terecht bij de vissen? Ook in dure merken als Chanel gebruiken microplastics De meeste cosmeticamerken gebruiken nog steeds microplastics, die niet afgebroken worden en in de plastic soep belanden. Dat geldt vaak ook voor dure merken als Chanel of Lancôme. De meeste shampoos bevatten dezelfde stoffen als schoonmaakmiddelen zoals allesreiniger, alleen in een lagere concentratie.

Yogamattenspray Biologische producten zijn niet altijd de oplossing. Zo gebruiken Weleda en Dr. Hauschka geen aardolie, maar wel essentiële oliën van lavendel of rozemarijn. Die kunnen agressief zijn. Bovendien verpakken sommige ecomerken hun producten vaak in glas, wat milieuvriendelijker is dan plastic maar wel zwaarder, zodat transport weer verontreinigender is. Deze bedrijven ontkomen niet aan marketing en maken ineens kinderlijnen of yogamattenspray. Meer producten maken, is altijd slechter voor het milieu.

Kanker De industrie doet er alles aan om een verbod op hun chemische stoffen te voorkomen. Ik zie een parallel met de tabakslobby. Sigarettenfabrikanten probeerden altijd twijfel te zaaien rond onderzoeken die bewezen dat proefdieren of mensen kanker kregen van roken. Onderzoekers werden verdacht gemaakt. Ook ging het over de 'drempelwaarde': bij welke hoeveelheid van een stof treedt een schadelijk effect op? In cosmetica kunnen kankerverwekkende en hormoonverstorende stoffen zitten, maar het zijn kleine beetjes. Wetenschappers hebben nog niet aangetoond dat baby's van vrouwen die deze producten gebruiken gevaar lopen op onvruchtbaarheid of ziektes, al zijn er vermoedens. Achter dit gebrek aan bewijs verschuilen merken zich.