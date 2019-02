‘Goede buren’: Beps beste ­kameraad was zijn hond Skip

De Rotterdamse Bep de Bruin lag tien jaar dood in haar woning. In 2013 werd ze gevonden door agenten, nadat bouwvakkers aan de bel hadden getrokken. Er ging een schok door het land. Hoe kon het gebeuren dat niemand haar had ­gemist?

In ‘Goede Buren’ loopt documentairemaker Stella van Voorst van Beest mee met Ada en Wilma, twee Rotterdamse buurvrouwen die zich als vrijwilligers hebben aangemeld om in de wijk Groot-IJsselmonde-Noord met een vragenlijst langs de deuren te gaan. Ze doen dat voor een campagne van de gemeente tegen eenzaamheid onder ouderen.

Wat opvalt, is dat de geportretteerden hun solitaire bestaan zelf vaak relativeren of ontkennen. Tilly, een 85-jarige weduwe, zegt dat het prima gaat. Ze heeft aardige buren en genoeg aanspraak. Na een paar huisbezoeken komt de waarheid boven tafel. Tilly heeft haar dochter al veertig jaar niet gezien en haar zoon ook al een jaar niet meer. Haar beste ­kameraad is haar hondje Sandy. Iets soortgelijks geldt voor Jan, een 81-jarige weduwnaar die aangewezen is op rolstoel en rollator en de afgelopen zeven jaar nauwelijks buiten is ­geweest. Hij praat veel met zijn hondje Skip.

Hoewel de gemeente Rotterdam initiatieven ontplooit om ouderen uit hun isolement te halen is het, zo laat de film zien, ook de vraag of je iemand wel echt uit zijn ­eenzaamheid kunt bevrijden. Jan fleurt niet bepaald op van een begeleid bezoekje aan de ouderensoos. Hij is blij als hij weer thuis is bij zijn muziekcollectie. En waar ligt de grens tussen zorg en bemoeienis? Tilly vindt de inmenging in haar leven ook best irritant.