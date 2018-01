'Gewone' Rotterdammers maken gratis kennis met Rotterdams Philharmonisch Orkest

Haar echtgenoot Wil heeft ze moeten overhalen om mee te gaan, gratis toegangskaarten of niet. “Hij vindt klassieke muziek dodelijk saai en zweert bij Nederlandse hiphop, dus dit uitje is voor hem een enorme stap”, zegt Pauline Schepers. Zelf is ze ook allesbehalve een kenner van de wereld van Bach en Beethoven. Lachend: “Ik ken André Rieu, maar dan alleen van naam”.

Schepers (28) is een van de honderd speciale gasten, die vanavond in De Doelen aanschoven voor het Nieuwjaarsconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO). Bij de feestelijke start van het jubileumjaar werden onder leiding van aankomend chef Lahav Shani het eerste pianoconcert van Tsjaikovski en, aldus de aankondiging, ‘een royale selectie Weense walsen en polka’s’ ten gehore gebracht.

Andersom is dat ook het geval. Toch hoefde Schepers niet lang na te denken, toen de docente digital marketing de uitnodiging twee maanden geleden voorbij zag komen op Facebook. “Het Philharmonisch is een begrip, niet alleen in de stad maar ook ver daarbuiten. Maar ik heb het orkest in al die jaren nog nooit gezien of gehoord. Dit is een buitenkans om alsnog kennis te maken. Ik laat mij graag verrassen, en vind het bovendien leuk om af en toe uit mijn comfortzone te treden.”

Meegenieten

Dat doet ook Gemma Paardekooper (38), die vanavond met haar 9-jarige dochter Diede plaatsnam in de ruim 2100 stoelen tellende concertzaal in het centrum van Rotterdam. “We bezoeken met ons gezin regelmatig het theater, maar een klassiek concert zit gewoon niet in ons uitgaanspatroon. We hebben er ook geen verstand van, hoewel we thuis via Spotify regelmatig naar klassieke muziek luisteren.”

Paardekooper, facilitair manager bij de Haagse politie, koesterde vooraf hoge verwachtingen. Ter voorbereiding op haar ‘klassieke debuut’ bekeek en beluisterde ze wat filmpjes op de website van het paradepaardje van de Rotterdamse muziek. “Ik weet inmiddels waar de naam Tsjaikovski voor staat. Dat is tamelijk indrukwekkende muziek.”

Het RPhO zegt dat de publieksactie niet is bedoeld om een nieuwe doelgroep aan te boren. “Wij willen Rotterdammers vooral laten meegenieten”, zegt zakelijk directeur Olaf Croon. “Maar als mensen door het gratis bezoek verliefd worden op klassieke muziek, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.” Hij erkent dat er sprake is van ‘een hoge drempel’. “Niet zozeer vanwege het geld, want je kunt bij ons al terecht voor tien euro, maar meer omdat onbekend onbemind maakt.”

Vanuit de lokale politiek klinkt regelmatig het verwijt dat het RPhO slechts ‘de happy few’ bedient. Croon ontkracht dat ‘vooroordeel’. “Wij geven concerten in de haven en ontvangen elk jaar honderden schoolkinderen.”

