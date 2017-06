'Geradicaliseerd' krijgt een steeds eenzijdiger betekenis

Volgens het woordenboek betekent radicaliseren radicaal worden of maken en heeft iemand die geradicaliseerd is standpunten die voortkomen uit 'het streven tot diep ingrijpende maatschappelijke hervormingen'. Wie geradicaliseerd is, wil er dus alles aan doen om de wereld te veranderen, zo kun je de woordenboekbetekenis parafraseren.

De laatste jaren is het woord in de media vrijwel steevast in één adem genoemd met religieus fanatisme en geweld. Als we nu in de krant lezen dat iemand geradicaliseerd is, leggen we daarom automatisch de associatie met islamisme en gewelddadigheid.

Zo werd onlangs bij een concert van Guus Meeuwis bij het PSV-stadion in Eindhoven een man opgepakt die zich verdacht gedroeg. In de media werd hij omschreven als 'geradicaliseerde Amsterdammer'. Dat leidde her en der tot kritiek: waarom werd verzwegen dat het (vermoedelijk) om een radicale moslim ging?

Die kritiek is in dit geval nauwelijks relevant. Niemand zal bij het lezen van een 'geradicaliseerde Amsterdammer' hebben gedacht aan een radicale Ajax-fan of een fanate liefhebber van het jordaantremolo. De associatie van radicaliseren met religie en gewelddadigheid is namelijk al zo sterk, dat - zelfs áls de typering was bedoeld om een feit te verhelen - iedereen toch automatisch zal hebben gedacht aan een geradicaliseerde moslim.

Het woord geradicaliseerd heeft namelijk zijn 'onschuld' allang verloren.

