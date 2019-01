Genesis 2.0: De grote droom is om ooit de mammoet te klonen

Elke zomer maken Siberische jagers de gevaarlijke oversteek naar de afgelegen, onbewoonde Nieuw-Siberische Eilanden. In kleine bootjes trotseren ze de Noordelijke IJszee, om op zoek te gaan naar de slagtanden van mammoeten die ooit op de eilanden leefden.

Een grote slagtand die nog intact is, kan wel 45.000 tot 90.000 dollar opbrengen op de Chinese markt. Kleinere, beschadigde exemplaren zijn uiteraard veel minder waard. Van het ivoor worden in China sculpturen gemaakt.

Maar daar blijft het niet bij. De uitgestorven mammoet werkt in de documentaire als een droommachine. Hij zet niet alleen Siberische jagers aan tot dromen, maar ook wetenschappers in hightechkantoren verspreid over de wereld. De film brengt ons naar een conferentie in Boston over synthetische biologie, naar China’s National GeneBank en naar de campus van Sooam Biotech in Zuid-Korea waar inmiddels 900 honden zijn gekloond.

De jagers opereren op een desolate, winterse plek die je terugvoert naar een oude, verdwenen wereld, prachtig in beeld gebracht door de Zwitserse regisseur Christian Frei en zijn Siberische co-regisseur Maxim Arbugajev. Door de stijging van de temperatuur en de smeltende permafrost komt meer en meer ivoor bloot te liggen. De arme jagers struinen speurend naar ‘het witte goud’ en hopend op de vondst van hun leven over de bevroren toendra.

Aanjager

De grote wens is om ook de mammoet te klonen, en aangezien er op de Nieuw Siberische Eilanden niet alleen slagtanden maar ook mammoetvlees en mammoetbloed zijn gevonden, met mogelijk intact DNA, lijkt die droom opeens niet meer zo ver weg. Althans, als het aan de Chinezen en Zuid-Koreanen ligt die niet of minder worden gehinderd door ethische vragen over klonen en ingrijpen in de natuur. Denk aan de controversiële geboorte afgelopen jaar van twee Chinese baby‘s met gemodificeerd DNA.

‘Genesis 2.0’ is een wonderlijke, meeslepende documentaire waarin de uitgestorven mammoet aanjager is van hedendaagse, menselijke ambities en obsessies. Het is een film die de oude wereld van de jagers en het nieuwe, sciencefictionachtige universum van de hightech laboratoria op originele wijze samenbrengt en vragen stelt over onze toekomst.