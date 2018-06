'Game of phones' deed me toch weer eens nadenken over het gebruik van de smartphone

We leven pas ruim tien jaar massaal met deze nieuwe lichaamsdelen. En ongetwijfeld gaan de historici over veertig jaar dingen zeggen als: ‘de mensen deden maar wat met hun data en hun privacy’. Diezelfde toekomstige geschiedkundigen spreken wellicht wel hun waardering uit voor de thema-uitzending ‘Game of phones’. Hierin probeerde de VPRO vandaag uitgebreid in kaart te brengen welke kant het opgaat met onze smartphoneliefde. Ik hoorde in de verschillende items veel nieuws, maar er klonken gek genoeg ook veel oude echo’s.

Hou van mij! Vooral die oerschreeuw kwam terug in een nieuw jasje. Of zo u wilt telefoonhoesje. Was The Who een band van nu, dan zong Roger Daltrey ‘See me, feel me, like me, share me’. Want oh Heer, al die mensen die maar bezig zijn duimpjes, sterren en andere punten te verzamelen. We willen niets anders dan gezien worden, gewaardeerd worden en vooruitkomen. Met de smartphone als logische stap in onze evolutie.

Neem onze kritiekloze overgave aan apps: we downloaden een spelletje, vinken verveeld alle akkoord-vakjes in en daar gaan we. Zonder risico?

Persoonlijk ben ik niet erg van de doemdenkerige op dit gebied. Ik wil later ook niet als een onnodige angsthaas te boek staan, zoals die sukkels die dachten dat de stoomtrein de melkproductie bij koeien zou stremmen. Maar, ‘Game of phones’ maakt me alert. Neem onze kritiekloze overgave aan apps: we downloaden een spelletje, vinken verveeld alle akkoord-vakjes in en daar gaan we. Zonder risico? Honderden apps gebruiken je microfoon om mee te luisteren met je leven! Om te weten welke muziek je beluistert tijdens het spelen, zou de redelijk onschuldige verklaring zijn. Het klinkt nergens naar.

