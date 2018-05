'Gabriel e a Montanha' blijft een beetje een anekdotisch plaatjesboek bij een moderne legende

Sommigen kijken er vol ontzag naar, vanuit de verte. Anderen moeten en zullen ertegenaan, naar de top. Hoe dan ook maken bergen veel los. De Braziliaanse backpacker Gabriel Buchmann ging liefst in draf, als een jong geitje, naar boven, met in zijn kielzog een hoofdschuddende gids.

Aan energie had de jonge reiziger geen gebrek, maar iets werd hem fataal, toen hij in 2009 in Malawi het Mulanjemassief beklom. Filmmaker Felipe Barbosa was een voormalig klasgenoot van hem, en besloot het laatste deel van de wereldreis die Gabriel had gemaakt te reconstrueren. Hij trok naar Oost-Afrika en zette er acteur João Pedro Zappa tegenover de mensen die Buchmann jaren ervoor in werkelijkheid had ontmoet, met wie hij zelfs bevriend was geraakt. Met hen speelt de acteur gebeurtenissen na die zij met de echte Buchmann hebben meegemaakt. Tussendoor vertellen ze de filmmaker over Buchmann: hij was vrolijk en at veel. Zo ontstaat een fascinerende mix van fictie en documentaire, waarbij vooral de nagespeelde scènes uitmunten in gemoedelijke losheid.

Ongemakkelijk

Buchmann was het soort reiziger dat absoluut geen toerist wil worden genoemd. In Kenia zien we hem in kleurige gewaden die afsteken tegen zijn bleke huid. Wat hem betreft is de outfit compleet wanneer hem een Masai-zwaard wordt geschonken. Als kijker word je er juist een beetje ongemakkelijk van: Buchmanns enthousiasme en sociale gevoel hebben ook iets ergerlijk naïefs. Met zijn vriendin (gespeeld door Caroline Abras), die hem een stukje vergezelt, voert hij discussies over economische modellen en armoedebestrijding. Zij is een stuk nuchterder.

Buchmann doet denken aan de koppige idealisten uit films als 'Into the Wild', 'Fitzcarraldo', 'Grizzly Man'. Maar anders dan de makers van die films lijkt Baroso niet goed te weten wat hij met zijn hoofdpersonage aan moet. Soms voel je zijn bewondering, zoals wanneer hij met een Keniaans gezin liedjes zingt. Soms zijn onbegrip, zoals wanneer Buchmann adviezen van bewoners over de gevaren van de berg in de wind slaat.

Veel psychologisch inzicht in de reiziger die in eigen land uitgroeide tot een bekendheid, biedt 'Gabriel e a Montanha' uiteindelijk niet. De film blijft een beetje een anekdotisch plaatjesboek bij een moderne legende.

