'Gaan' is net als 'zullen' soms een modaal hulpwerkwoord

'Wanneer ben je van plan dat te doen, denk ik dan, maar het gesprek is al ten einde.'

Net als mogen in 'Mag ik u bedanken?' of willen in 'Graag wil ik u bedanken' staat gaan in 'Ik ga u bedanken' louter in het teken van een soepele communicatie. Hiervoor worden vaak modale werkwoorden gebruikt, zoals kunnen, moeten, mogen, willen en zullen, werkwoorden die uiting geven aan iemands houding. Omdat gaan de laatste decennia in allerlei contexten een synoniem van zullen is geworden (zoals in 'Dat gaat niet lukken' of 'We gaan het zien'), fungeert gaan net als zullen ook weleens als modaal werkwoord. Een ander, sprekend voorbeeld hiervan is: 'Als ik jou was, ging ik het doen'.

Danken en bedanken zijn niet de enige werkwoorden die vaak gecombineerd worden met een modaal hulpwerkwoord. Ook bij werkwoorden als beloven ('Ik zal/ga u beloven dat ...'), verzoeken ('Mag ik u verzoeken hier plaats te nemen') en vragen '(Ik ga/wil je vragen om dit niet door te vertellen') gebeurt dat geregeld. Vaak gaat het om werkwoorden die de daad bij het woord voegen: 'ik bedank/verzoek u' is niet alleen een mededeling dat er een bedankje of verzoek wordt ge-uit, maar meteen ook dat bedankje of verzoek zelf. Juist bij zulke werkwoorden hebben taalgebruikers nogal eens de neiging modale hulpwerkwoorden te gebruiken om de taalhandeling wat minder direct te laten overkomen.

Je kunt dat een vorm van beleefdheid noemen.

In onze taalrubriek worden grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Reageren? Laat een reactie achter in het reactiepaneel hieronder of stuur een mail naar tdb@taalbank.nl.