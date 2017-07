‘Ga juist niet met de stroom mee’

“Ik wist meteen wat ik zou kiezen. Je voelt dat direct, denk ik, dat iets impact heeft op je leven. Begin 2014 las ik het voor het eerst. Ik was destijds bij een vriend op bezoek en die had allemaal beeldschermen opgesteld. Heel fascinerend vond ik dat. Hij bleek druk bezig met beleggen en ik raakte ook geïnteresseerd in de effectenhandel. Maar hoe begin je daarmee, vroeg ik hem. Dan moet je dat boek van Jesse C. Stine hebben, adviseerde hij. Het is toegankelijk en geeft een andere manier van kijken en denken. Contrair denken om precies te zijn, wat zoiets betekent als tegengesteld denken.”

“Ja, en dat klinkt makkelijk maar het is heel moeilijk. De meeste mensen zijn geneigd voor zekerheid te kiezen, uit angst om te verliezen. Ook wel logisch: angst is de sterkste emotie. Maar je moet tegen je gevoel in handelen. Ik ben er zo’n twee uur per dag mee bezig.”

Heeft het boek van Stine ook buiten het beleggen om invloed gehad op de koers van uw leven?

“Het boek heeft me bewust gemaakt van een bepaalde vorm van autonomie die je als mens hebt. Niet meegaan met de stroom maar doen wat je zelf denkt dat juist is. Verder heeft Stine mij geleerd hoe manipulatie werkt. Het groepsdenken bijvoorbeeld is zo sterk, dat haast niemand denkt dat iets misschien anders in elkaar steekt. Dat de echte waarheid niet altijd de waarheid is van de grote massa. In mijn boek ‘Schwung’, een roman over hebzucht in een groeiende economie, laat ik mijn hoofdpersonen gebruikmaken van de inzichten van Stine. Maar of zelfs een geweldig boek als ‘Insider Buy Superstocks’ je hele leven verandert, dat weet ik niet. Wat is je leven veranderen? Ik heb in 2014 rigoureus mijn oude baan opgezegd en ben voor mezelf begonnen, maar ik ben nog steeds Auke, met dezelfde haardracht.”