'Fresku liet ons zien hoe je je kunt optrekken aan een zwakte'

Muziek dus en geen boek. Leent muziek zich beter voor een ommekeer dan literatuur?

“Ik ben al twintig jaar een min of meer obsessief muziekluisteraar en -verzamelaar. Toch kan ik bij minder muzikanten dan schrijvers zeggen: ja, die hebben gezorgd voor een ommekeer in mijn leven. Of: deze artiest liet me door een nummer anders kijken. Maar muziek kan wel heel krachtig zijn, en me op een andere manier bereiken dan film of literatuur. Voor mij is muziek iets om kortstondig in te verdwijnen, en om mijn eigen identiteit mee vorm te geven. Dat heb ik zeker tijdens mijn puberteit gehad bij vrij stoere rappers. ‘Nooit Meer Terug’, een hiphopnummer van de Nederlandse Fresku, is geen typisch stoer nummer, maar wel ontzettend krachtig. Fresku is een beheerste, bijzonder intelligente rapper. Hij ontroert, hij sart, hij schuurt. Hij heeft een openheid die ik daarvoor niet kende.”