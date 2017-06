'Fargo' blinkt opnieuw uit in gevoel voor detail

Het is in het derde seizoen van 'Fargo' duidelijk dat de filmmakers en broers Joel en Ethan Coen nog steeds betrokken zijn bij de serie. Het droogkomische, de traagheid in de shots. Een hoop ademt nog altijd de originele film van de broers, waar het in 1996 allemaal mee begon.

Fargo, serie én film, speelt zich af in Minnesota. De staat in het noorden van de Verenigde Staten die een groot deel van het jaar onder een pak sneeuw verdwijnt. Waar dorpen bestaan die zo klein zijn dat het politiebureau huisvest in de plaatselijke bibliotheek. Of andersom, maar dat doet er eigenlijk niet toe, want veel gebeurt er niet in die omgeving.

De serie blijft gewoon spannend, Far­go-span­nend, met het gebruikelijke droogkomische sausje

Tot een oude man dood wordt aangetroffen in zijn woning. Zijn mond en neus dichtgelijmd, vastgebonden op een stoel. Die oude man is toevallig de stiefvader van Gloria Burgle, de gedreven politiechef van bieb/politiebureau. Terwijl iedereen de dood van de man afdoet als een roofmoord, bijt Gloria zich vast in het idee dat er meer aan de hand is. Er vallen al snel meer doden. Hoewel het in vergelijking met eerdere seizoenen nog meevalt, blijft Fargo een bloedige serie.

De seizoenen zijn als losse verhalen te bekijken. Al zijn er ook overeenkomsten. Dat seizoen drie opnieuw draait om een volhardende agente, past bijvoorbeeld in een patroon. En wie dat ziet, zal meer patronen in Fargo herkennen. Zoals de man met de goede bedoelingen, die zich vanuit naïviteit diep in de problemen werkt. Of de kille psychopaat die zich graag omringt met hulpjes die zijn moordplannen uitvoeren. Hoewel die hulpjes zonder ooit een enkele vraag te stellen doen wat hun leider van ze vraagt, blijken ze zelf ook bijzondere gaven te bezitten. Zoals zintuigen die ervoor zorgen dat zij tijdens een achtervolging in de uitgestrekte besneeuwde bossen van Minnesota precies weten waar hun 'prooi' zich heeft verstopt.

Fargo-spannend Maar ondanks telkens terugkerende types die bij het derde seizoen gaan opvallen, blijft Fargo gewoon spannend. Tenminste, Fargo-spannend, met het gebruikelijke droog-komische sausje. Het is genoeg om telkens reikhalzend de nieuwe aflevering af te wachten. De serie wordt in Nederland misschien uitgezonden onder de noemer 'Netflix original', maar in werkelijkheid koopt de Amerikaanse online tv-dienst Fargo extern aan. Vandaar dat het hele seizoen niet in een keer beschikbaar komt, maar dat het 'ouderwets' wachten was, de afgelopen tien weken. Bovenal excelleert seizoen drie weer in gevoel voor detail. De gele tanden van de psychopaat als teken van zijn boulimia, bijvoorbeeld. De details zitten 'm ook in de liefde waarmee de serie in beeld wordt gebracht. Of in de subtiele keuze voor muziek. Het zorgt ervoor dat Fargo deel drie net als de voorgangers bovenaan het lijstje mooist gemaakte series prijkt.

