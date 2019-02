‘Experimensen’ moet grappig zijn maar wekt vooral ergernis

Vóór de herhaling van zijn programma woensdag had ‘De kennis van Nu’ (NTR) laten zien hoe het ook kan; wetenschappelijke kennis invoelbaar maken. Tjonge, als je een kind krijgt, blijken je hersenen door de hormonen definitief veranderd. Minder grijze stof, net als in de adolescentie, bewees hersenwetenschapper Elseline Hoekzema.

Bekende vrouwen en presentator Elisabeth van Nimwegen vertelden over hun mistige hoofd na de bevalling, en Hoekzema liet op grafiekjes zien dat het geheugen twee jaar later juist weer beter kan worden dan voorheen. Medepresentator Diederik Jekel deed een test met een huilbabypop om te bewijzen dat ook mannen gevoelig zijn voor hormoonveranderingen in contact met baby’s. Het heeft zin als mannen vaker voor hun kinderen zorgen, concludeerden ze. Fascinerend onderzoek, herkenbaar gebracht.

Ongemakkelijke gasten Meteen daarop volgde Experimensen met Stefano Keizers. Ik kon alleen maar denken: een draak van een parodie op de wetenschap.Expres hè, die draak, laat dat duidelijk zijn. De verklede snor doet alsof hij een presentator is. Hij praat ge-ar-ti-cu-leerd als om zichzelf al belachelijk te maken voor hij begint, en de gasten lijken zich bij hem ongemakkelijk te voelen. Dat Maxim Hartman, vast panellid, nog niet is weggelopen, is een onderzoekje waard. Wie is dan Stefano Keizers? Avrotros vertelt het online. Keizers is hartstikke goed als kandidaat van ‘De slimste mens’, als cabaretier en schrijver. De naam Stefano Keizers (Yaoundé, Kameroen, 1984) is een pseudoniem van beeldend kunstenaar Gover Meit (Amsterdam, 1987). Zie, zijn alter ego is van een andere leeftijd en geboorteplaats dan hijzelf. ‘Stefano Keizers’ is zijn creatie, Experimensen is de creatie van zijn creatie. Vandaar de ongrijpbaarheid – dit is volkomen anti-authentiek. Kan grappig zijn, maar door het ontbreken van enige kwetsbaarheid is het vooral ergerlijk.