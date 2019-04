‘Even tot hier’ houdt de traditie van zaterdag-satiredag onverminderd hoog

Met deze variatie op ‘You’ll never walk alone’ ging het programma de strijd aan tegen de toeristen die bollenvelden vernielen, talloze tulpen plettend om een kleurrijke selfie te kunnen maken, ondanks verbodsborden en boerenverstand. ‘Are you blind of zo’ zong onze geliefde en onknakbare zanger dan ook, wat hem op internet al snel de naam Lee Flowers opleverde.

Het was het komische hoogtepunt van een show die van begin tot eind liep als een trein. De voormalige crew van ‘De Kwis’ is op halve kracht minstens zo grappig: de overgebleven helft van het Kwisteam - Jeroen Woe en Niels van der Laan - houdt met ‘Even tot hier’ de traditie van zaterdag-satiredag onverminderd hoog voor BNNVara. Op de radio blijft deze omroep die dag scoren met Dolf Jansen en Felix Meurders in het immer snelle en actuele ‘Spijkers met koppen’. Wat de televisie betreft moet je hopen dat ‘Even tot hier’ de gekte in de actualiteit nog jarenlang op deze creatieve manier aan de kaak blijft stellen.

Dit weekend was het hoofdthema de mazelenuitbraak en de anti-vaxxers, voor het voetlicht gebracht als een musical. Van der Laan speelde de aaibare sufferd Sjoerd, dol op biologische havermelkcappucino, kamillethee en yoga, maar tegen vaccinaties: “Dat vind ik gewoon niet zo nodig of zo.” Van ‘Scrooge, een kerstverhaal’ werd het ‘Sjoerd, een crècheverhaal’, met Woe als de geestige geest van de crèche van verleden, heden en toekomst. Het verhaal kort samengevat: nu niet vaccineren, betekent in 2041 Baudet als premier en nog steeds geen Brexit.

Van 'Scrooge, een kerstverhaal' werd het 'Sjoerd, een crècheverhaal' in 'Even tot hier'. Het verhaal kort samengevat: nu niet vaccineren, betekent in 2041 Baudet als premier en nog steeds geen Brexit.

Ook de discussies over snorfietsen-met-helm en het verbieden van prostitutiebezoek passeerden de revue, terwijl de uitbarsting van kamervoorzitter Arib tegen de vrouwonvriendelijke CDA’er Van Dam - ‘wat is dit voor een opmerking, neem dit terug!’ - uitstekend als terugkerende grap fungeerde.

Oftewel: wie een paar dagen niet goed had opgelet, werd zaterdag helemaal bijgepraat over de opvallendste thema’s van de afgelopen week.

Hysterie Een heel andere sfeer dan vijf zenders verderop. Daar probeert John de Mol op SBS6 een gezellige zaterdagavond-familieavond te maken met op primetime ‘De Gordon tegen Dino Show’. Een niemendalletje, bedoeld als hilarisch, verpakt als hysterisch. Twee panels nemen het tegen elkaar op middels onschuldige spelletjes, zoals het mimen van emoties, liplezen en het raden van feitjes, zoals ‘welke onderwerpen verzwijgen vrouwen het liefst in hun relatie’. De SBS-kandidaten liepen uiteindelijk in een ‘naaktpak’ met hun schuimrubber piemels en borsten te shaken. © screenshot, Renate van der Bas Als je er gewoon een beetje duffig naar kijkt, is het allemaal best aardig. Maar de sensatie dat je werkelijk iets meemaakt of dat de tv-makers je het beste willen geven dat ze in huis hebben, ontbreekt geheel. Of je moet het onvergetelijk vinden dat de SBS-kandidaten uiteindelijk in een ‘naaktpak’ met hun schuimrubber piemels en borsten liepen te shaken. Dat was in feite echt ‘Even tot hier’. En niet verder a.u.b.