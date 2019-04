Egyptische roadmovie met een glansrol voor een leprapatiënt

Het lijkt wel een bijbels tafereel: een lepralijder en een weesjongen die met een ezeltje Egypte doorkruisen. Toch speelt ‘Yomeddine’ gewoon in het hier en nu. Hoofdrolspeler Rady Gamal komt uit een werkelijk bestaande leprakolonie in het noorden van Egypte. Hij is al lang genezen van lepra, maar omdat zijn gezicht en handen door de ziekte zijn misvormd, verkiest hij het in de kolonie te blijven wonen. En hij is niet de enige die zich liever onttrekt aan de blikken van de buitenwereld.

Daarom is het ook zo speciaal dat Gamal de hoofdrol speelt in een avondvullende speelfilm. Als analfabete leprapatiënt die niet eerder acteerde zet hij met overtuiging een onvergetelijk karakter neer. Gamal speelt de volwassen Beshay die als jongetje bij de poort van de leprakolonie werd afgezet en zijn familie nooit meer heeft gezien.

Na vele omzwervingen wordt het duo opgevangen door andere ver­schop­pe­lin­gen, zoals ‘de kleine man’ en ‘de beenloze man’