‘Eerst pam, pam, pam en dan ineens rustig’

Vlak voor de eerste doorloop, waarbij het stuk in één keer achter elkaar gespeeld wordt, noemt regisseur Johan Doesburg het ‘een uitputtingsslag’. En hij zegt er achteraan: “Vandaag over twee weken is de première.”

In het repetitielokaal zijn de acteurs gespannen en geconcentreerd. Vlak voor het begin omhelzen Carine Crutzen en Warre Borgmans, die het echtpaar Martha en George spelen, elkaar en dansen ze even. In de ruimte staat een groot vierkant podium dat gedraaid kan worden. Erop vier grote, bruine fauteuils. Als Borgmans een wijnkoeler onder zijn arm neemt, begint het stuk.

George en Martha komen thuis na een faculteitsfeestje bij de vader van Martha, rector van de universiteit. Omdat ‘pappie’ gezegd heeft dat ze aardig moeten zijn voor de nieuwe, jonge docent Nick heeft Martha hem en zijn vrouw naderhand bij hen thuis uitgenodigd. Het is al laat, een uur of twee ’s nachts, als Nick (Dragan Bakema) en Honey (Yara Alink) aanbellen. De ontmoeting begint stroef, maar algauw vloeit de drank rijkelijk en vitten Martha en George ontzettend op elkaar. De gasten worden niet gespaard.

De regisseur

Een paar dagen later is alles verhuisd naar theater De Meerse in Hoofddorp. Daar is de eerste try out. Maar voor het zover is, moet het decor worden opgebouwd, het licht gesteld en de acteurs moeten wennen aan de zaal. Regisseur Johan Doesburg kan werken aan de finesses van zijn ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf?’. Het stuk van Edward Albee is een klassieker van jewelste en tevens een grote inspiratiebron voor andere relatiedrama’s.

Doesburg (61) deed al scènes uit het stuk toen hij nog op de regieopleiding van de Amsterdamse Toneelschool zat. “Ik had een briljante begeleider, Femke Boersma, die mij goed kon helpen want zij was de eerste Honey in Nederland. Daarna heb ik nooit meer bedacht om het te maken gek genoeg, ook niet in mijn tijd bij het Nationale Toneel (waar Doesburg artistiek directeur was van 1994 t/m 2011 - rw). Maar toen ik hiervoor gevraagd werd, hoefde ik er niet over na te denken. En ik raak steeds enthousiaster. Het is écht goed geschreven en het gáát ook nog ergens over. Het is een relatiestuk, in een klassieke vier-personen-setting. Kijk, dat de liefde ingewikkeld is, hoef ik niet uit te leggen. Ik heb een boekenkast vol met minder geslaagde relaties, van Dostojevski tot Arnon Grunberg. Zelf heb ik drie grote relaties gehad. Als het allemaal zo simpel was, was het mij ook wel gelukt met één iemand. Maar zo gaat het vaak niet.

“Edward Albee heeft zijn vingers nooit gebrand aan de uitleg waar het stuk precies over gaat. Dat is heel slim van hem. Mijn interpretatie heeft zich spelenderwijs ontwikkeld. Ik zegt niet vooraf: dit is het concept. Er is wel een visueel concept: vier fauteuils. Het zijn de meubels van pappie, ooit heel chique. Ik wilde dat erover geklommen kon worden, want het moet een apenrots lijken. Ik werk daarnaast veel met improvisatie vanuit de acteurs. Ik kijk wat ze aanbieden en hou over wat ik goed vind. Er zitten harde overgangen in, daar ben ik dol op. Eerst pam, pam, pam en dan ineens rustig. Anders raak je uitgeput. Aan dit alles gaat een grondige analyse vooraf van wat er staat. Wat is waar en wat is niet waar? Wat zou waar kunnen zijn? De tweedeling werkelijkheid, wat is echt, wat is niet echt. Zonder verbeelding kun je niet leven. Ik heb nog nooit zoveel gepraat over een tekst als nu.

“Die arme George, een intellectueel die het liefst een boek leest in stilte, heeft te maken met een bourgondische, schreeuwerige Martha en samen hebben zij een geheim ontwikkeld, een mini-mythologie. Ik zou nog geen week in zo’n relatie kunnen zitten. Dus ik benijd ze niet, haha. Maar die twee hebben met elkaar te maken en niet met mij.”