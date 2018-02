'Een wereld zonder verlangens, dat is een wereld zonder literatuur'

Tibet is vermoedelijk het meest geromantiseerde land ter wereld. Het stereotype van het boeddhistische ‘Shangri La’, waar vredige Tibetanen lijdzaam de Chinese tirannie ondergaan, zit diep in de Westerse beeldvorming verankerd. ‘Oude demonen, nieuwe goden’ - de eerste vertaalde Tibetaanse literaire fictie - geeft een ander, veelzijdiger beeld. Uit het woeste landschap van de Himalaya’s ontwaart zich een dynamische wereld die schippert tussen traditie en moderniteit. Een wereld, bovendien, waar men gedreven wordt door vurige passies en verlangens.

Tenzin Dickie, de samenstelster van deze bundel met eenentwintig verhalen van diverse Tibetaanse auteurs, groeide in ballingschap op in het Indiase Dharamsala. Het was geen makkelijke jeugd, zo schrijft ze in de inleiding. Niet eens zozeer vanwege de erbarmelijke leefomstandigheden, maar omdat de jongeren zich cultureel nergens aan konden spiegelen. Er waren geen Tibetaanse films, verhalen of romans. ‘Waarom zijn we opgegroeid als literaire weeskinderen?’ vraagt ze zich af.

Mao

Literatuur kwam binnen de Tibetaanse cultuur pas in de jaren negentig van de twintigste eeuw op gang. Die vertraging heeft onder meer te maken met de tirannie van de Culturele Revolutie onder Mao tussen 1966 en 1976. Boeken werden verbrand; het onderwijs van de Tibetaanse taal kwam bijna geheel tot stilstand. Maar de late opkomst van fictie heeft volgens Tenzin Dickie ook een diepere oorzaak: de conservatieve boeddhistische kloosterordes hebben zich er lange tijd tegen verzet. De literatuur met al haar drama en intriges, volgens de monniken windt het de geest maar op. In de boeddhistische leer gaat het juist om het uitdoven van verlangens.

De verhalen die Dickie in ‘Oude demonen, nieuwe goden’ heeft geselecteerd tonen ons stemmen van nieuwe generaties Tibetanen. Soms komt het leed heel dichtbij. In het verhaal ‘Knipoog’ bijvoorbeeld, waarin een Tibetaans gezin met een ziek kind op de vlucht moet slaan omdat de baby in het bijzijn van een communistische brigadier een foto van Mao verfrommelt. Of in het verhaal ‘Vollemaan in oktober’, waarin een Tibetaanse vrijheidsstrijder in de bergen wordt opgejaagd door Chinese soldaten.

Toch is het niet deze tragiek die in de bundel centraal staat. Veel meer komen we te weten over de veranderingen die de gemeenschap momenteel ondergaat: de modernisering, de invloed van nieuwe technologie en de ontkoppeling van de traditionele geestelijke patronage aan het alledaagse leven van de Tibetanen.

Die veranderingen gaan niet altijd van harte. In het verhaal ‘Het geschil over de nieuwe weg’ verzetten dorpelingen zich sterk tegen de komst van een geasfalteerde weg. Maar uiteindelijk komt de weg er toch. Slotzin: “Sinds dit jaar de weg werd voltooid, rijden er dikwijls vrachtwagens wol en wat niet voorbij, en de mensen van het dorp kunnen hun geluk niet op.”