Een theatrale koortsdroom en een intelligente estheet op Cadance

De enige overeenkomst tussen ­Stephen Shropshire en Dunja Jocic is dat beide choreografen tijdens de Nederlandse Dansdagen de twee ­belangrijkste dansprijzen in de wacht hebben gesleept. De manier waarop ze met dans bezig zijn, is verder zó verschillend dat je als ­toeschouwer in twee verschillende werelden stapt.

Dat dans zo gevarieerd kan zijn, ­besef je tijdens het Cadance Festival voor moderne dans in Den Haag, waar zowel Shropshire als Jocic hun nieuwe producties presenteren. Shropshire is de intelligente estheet, die dans maakt die aangenaam is om te zien, en ervoor zorgt dat elke beweging de puurst mogelijke zeggingskracht heeft.

Als een dolle

Jocic grossiert in beelden en laat haar dansers aan de hand van de ­uitzinnigste associaties als een dolle losgaan in een theatrale koortsdroom.

Shropshire’s dans is voor fijnproevers, Jocics ‘The Protagonist’ is gedurfd en best vermakelijk

‘Cantata’ is niet zo krachtig als Shropshire’s vorige, prijswinnende productie, maar laat zien dat zijn dans voor fijnproevers is. Twee dansers en een danseres vormen steeds veranderende constellaties. Zo leidt de ene danser de ander als marionet, terwijl de beweging van de derde danser wordt gespiegeld. Gedetailleerd als gebarentaal en zonder opsmuk, er is geen decor en de dansers zijn in hun trainingskloffie. Shrop­shire’s lijnenspel valt op: rond, dan weer hoekig, soms balancerend met het ene been over het andere, als in een yogapositie.

De serene kwaliteit zit ’m ook in de concentratie van de dansers: soms nemen ze even pauze om de anderen in zich op te nemen. De combinatie van het electro-soundscape van Thom Willems en Bachs cantate ‘Ich habe genug’ heeft iets magisch maar voelt ook vanzelfsprekend.