'Een indiaan als jij en ik' is een portret van een opgewekte, maar eenzame jongen

Boaz ziet het meteen als Aïsha bij hem in de klas komt: ze is een indiaan. Ze lijkt op Schoppende Vogel uit die film van oma - 'Dances with Wolves'. Ze spreekt bovendien geen Nederlands en als hij vraagt of zij het indianenmeisje is dat ze tijdens handvaardigheid tekent, knikt ze: "Dus toen wist Boaz het zeker. Aïsha is een indiaan. (Waarschijnlijk een Sioux)."

Als oudere lezer voel je aan dat Aïsha - alleen die naam al - ergens anders vandaan komt, maar Sassen trekt je in eigentijdse zinnen knap mee in de fantasiewereld van Boaz, waarin alles om indianen draait.

Oordeel: Origineel, ontroerend, vol humor

Boaz heeft geen vrienden (Ricardo en Colin heeft hij verzonnen om zijn ouders te plezieren) en het liefst is hij bij oma of in de duinen, waar hij jaagt op 'Schotse Hooglanders die spelen dat ze buffels zijn'.

In de klas zit Boaz veel te dromen. Zijn vader legt dat uit als verveling en vindt dat zijn zoon een klas moet overslaan. Boaz wordt woedend als 'een gewonde bizon met een indianenspeer in zijn rug'. Heeft hij eindelijk een vriendin, Aïsha, wordt hij van haar gescheiden! Boaz loopt weg, de duinen in, maar: "Het probleem bij van huis weglopen is: wanneer ga je weer terug???"