‘Edie’ had hartveroverend kunnen zijn, maar het ontbreekt aan diepgang

Nu haar man is overleden, vindt Edie het tijd voor zichzelf. Op haar drieëntachtigste heeft ze een miserabel leven in een koud huwelijk achter de rug. Met een briefkaart van een Schotse berg die haar vader haar eens stuurde, vertrekt ze naar Schotland. Die berg, die moet ze beklimmen.

Van een in treurigmakend grijs en beige gekleed dametje met tuttig hoedje verandert Edie in een kordaat type dat met paarse fleecetrui en waterdichte bergschoenen haar grijze bobkapsel losgooit in de wind

Met ‘Edie’ vertelt de Schotse filmmaker Simon Hunter een verhaal over een stille vrouw die op leeftijd, voor het te laat is, tot bloei komt. Visueel pakt hij dat effectief aan: van een in treurigmakend grijs en beige gekleed dametje met tuttig hoedje verandert Edie in een kordaat type dat met paarse fleecetrui en waterdichte bergschoenen haar grijze bobkapsel losgooit in de wind.