'Disobedience' wil te graag scoren met verboden liefde in orthodoxe kring

Een fotografe uit New York keert voor de begrafenis van haar vader terug naar de orthodox-joodse gemeenschap in Noord-Londen die ze jaren geleden is ontvlucht. De stroeve begroeting door familieleden en bekenden zet meteen de toon: er hangt veel oud zeer in de lucht. Niet dat meteen duidelijk is wat er loos is, maar als Ronit alleen is met haar oude jeugdvriendin Esti valt de puzzel in elkaar.

De vrouwen zoenen hartstochtelijk. Als op de radio 'toevallig' ook nog 'Love Song' klinkt, het lyrische liefdeslied van The Cure, weet je dat het diep zit. Een latere spraakmakende scène bevestigt het. De twee vrouwen knijpen er stiekem even tussenuit om in een hotel de liefde te bedrijven.

Best knap hoe de Chileense regisseur Sebastián Lelio lesbische erotiek filmt zonder dat er bloot aan te pas komt. Wie weet wilde hij een schandaal voorkomen zoals enkele jaren terug met Gouden Palm-winnaar 'La vie d'Adèle', en niet van een glurende, mannelijke blik worden beticht.

© Frank Castelein

In de verrassende finale gaat het om de moed om onzekerheid te omarmen

Het kan ook dat het in het nette blijft omdat het om beroemdere actrices gaat met dichtgetimmerde contracten: de Engelse Rachel Weisz als Ronit en de Canadese Rachel McAdams als Esti.