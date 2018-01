'Dirk Gently's Holistic Detective Agency' is zeker een proefaflevering waard

Wie een hamerhaai als moordwapen gebruikt kan die het allerbeste in een klein, zwart katje verstoppen. Het is een van de vele wijze lessen uit seizoen 1 van 'Dirk Gently's Holistic Detective Agency', een opmerkelijke detectiveserie van de BBC en Netflix. De serie borduurt voort op het gelijknamige boek van de Britse schrijver Douglas Adams, vooral bekend door zijn radioserie 'The Hitchhikers Guide to the Galaxy' en de reeks gelijknamige boeken die erop volgde.

Landis neemt de Britser dan Britse Dirk Gently van Douglas Adams mee naar de stad Seattle aan de Amerikaanse westkust. Zijn assistent wordt Todd Brotzman, voormalig frontman van een rockband en nu liftjongen in een hotel. Gently is in menig opzicht de klassieke speurneus die je tegenkomt in alle Britse detectiveseries. Excentriek en verstrooid drijft Gently iedereen geregeld tot wanhoop, om vervolgens droogjes de sleutel voor de oplossing aan te dragen. Alleen heeft Gently geen idee wat hij aan het doen is. Dat is namelijk zijn specialiteit, de holistische benadering. Alles hangt met alles samen. Hoe precies, daar kom je alleen achter als je met je ogen dicht je gevoel achterna loopt.

De serie leent volop thema's uit vele genres. Adams zag het boek zelf als een spookhorrordetectivetijdreisromantischkomedieavontuur. Scenarioschrijver en producer Max Landis voegt daar in seizoen twee een fikse dosis fantasy aan toe, met een sprookjesachtig koninkrijk in een parallel universum, waar mannen in elfenpakjes elkaar met scharen bevechten.

Zo veel mogelijk verwarring

Zoals Gently zijn mysteries benadert, zo is ook de serie opgebouwd. Landis maakt volop gebruik van het beproefde recept van Adams: zo snel mogelijk zoveel mogelijk verwarring stichten en dan kalm al die losse eindjes weer netjes aan elkaar knopen. Dat gebeurt met een grote dosis absurdisme en sciencefiction, maar ook secuur. Binnen het web van waanzin dat in de eerste afleveringen wordt gesponnen, klopt de oplossing van het raadsel vervolgens als een bus. Net als in een goede conventionele detective wordt gestrooid met aanwijzingen als de butler was het, kun je jezelf bij Dirk Gently's Holistic Detective Agency achteraf wel voor het hoofd slaan dat je niet zag dat de hamerhaai in de kat zat. Dat is een knappe prestatie van Landis. Hij vergt soms wat veel van zijn publiek, maar weet die inspanning ook ruimschoots te belonen.

Net zo knap is hoe de grote hoeveelheid aan invloeden waar de serie gretig uit put wordt verweven tot een eigen geheel. Alle elementen doen wel ergens anders aan denken. Nu weer waan je je in een 'Sherlock Holmes', dan weer in 'Twin Peaks' en vervolgens in 'The Lord of the Rings'. Maar het lenen gaat niet vervelen. Het eigen profiel van de serie wordt zelfs sterker naarmate er meer uitstapjes worden gemaakt. Het concept van de holistische detective, zo blijkt, is een goede kapstok die veel jassen kan dragen. Verslingerd raken aan deze serie is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar het is zeker een proefaflevering waard.

Seizoen 1 & 2 van 'Dirk Gently's Holistic Detective Agency' zijn te bekijken op Netflix.

