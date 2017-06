'Deze plaat veroorzaakte een muzikale waterscheiding bij me'

Komt muziek eerder in aanmerking voor een ommekeer dan andere kunstvormen?

"Ik ben alle genres nagegaan en dan kom ik zo op vijf, zes dingen die flinke sporen in mijn hersenpan hebben achtergelaten. Daaronder een boek: 'The Quiet American' van Graham Greene, over de relatie tussen cynisme en naïviteit. Voor mij als naïeve jongeling was dat een eyeopener. Wat extra indruk maakte, is dat Greene in deze roman uit mijn geboortejaar 1955 al het verwoestende effect van de Amerikaanse inmenging in Vietnam voorspelde.

Ik denk wel dat muziek directer binnenkomt dan andere kunstvormen. Daarom wilde ik bijna kiezen voor het pianotrio van Ravel. Rond mijn 25ste vond ik dat ik meer 'klassiekers' moest kennen in zoveel mogelijk kunstvormen, en ik leende allerlei platen bij de bibliotheek. Dat pianotrio was voor mij de poort naar de kamermuziek van de 20ste eeuw - van Schönberg tot Sjostakovitsj - maar daarmee ook naar een andere wereld, een andere manier van denken. Die hele periode was belangrijk voor me: ik studeerde nog, werkte al een beetje als architect, liftte vaak naar Italië en Spanje waar ik oude architectuur en kunst opzocht, en maakte muziek. Chaotisch maar geweldig."

