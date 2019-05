‘De zusterklokken’ is een prachtige ode aan het hout en zijn bewerkers

De Noorse schrijver Lars Mytting (1968) heeft in eigen land een bestsellerstatus verworven met zijn opmerkelijke boek ‘De man en het hout’. Daarin bracht hij geestdriftig verslag uit van alle mogelijke aspecten van vuur maken en hout stapelen; iets wat de Noren gretig verslonden. Ook zijn roman ‘De vlamberken’ ging over hout. En wie dacht dat het onderwerp daarmee wel uitgeput was, komt bedrogen uit want voor zijn derde boek, een roman, verzon Mytting met weer een nieuwe invalshoek om het toch weer over zijn favoriete materiaal te hebben. ‘De zusterklokken’, het eerste deel van een trilogie (!), draait rond de Noorse houten staafkerken.

Plaats van handeling is het (fictieve) dorp Butangen in het Gudbrandsdal, een ontoegankelijke regio in zuidoost Noorwegen, waar de schrijver zelf is opgegroeid. “In het Gudbrandsdal leefde ieder zijn leven binnen de omheining, in een gestage, trage dans met de jaargetijden.” Eind negentiende eeuw was de streek sterk verarmd, ‘geteisterd door overbevolking, overstromingen, droogrot, dronkenschap en bevroren graanoogsten’. Maar één ding heeft Butangen wel: een prachtige staafkerk uit de vroege Middeleeuwen. Net als alle staafkerken uit de Vikingtijd was het bouwwerk versierd met slangen en draken, ‘motieven van het oude heidense geloof onder een christelijk vernisje’.

De schrijver schildert schitterend de strijd tussen traditie en moderniteit

Tot zijn verbijstering moet de nieuwe dominee Kai Sweigaard vaststellen dat dat heidense geloof in magische praktijken en mythische wezens anno 1880 nog springlevend is in zijn gemeente. De enige die zijn vooruitgangsideeën begrijpt, is Astrid Hekne, een jonge vrouw die zich gevangen voelt in het dorp. Astrid is een nazaat van de man die eeuwen geleden ‘de twee zusterklokken’ aan het dorp heeft geschonken als aandenken aan zijn echtgenote die het leven liet in het kraambed en aan zijn jong gestorven Siamese tweeling Halfrid en Gunild. In de klokken is het familiezilver verwerkt. Hebben ze daarom zo’n allesdoordringende klank? En klopt het dat ze uit zichzelf luiden bij naderend onheil, zoals de dorpelingen geloven?