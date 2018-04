'De Zieners' is een fraai groepsportret van een stel verbeten en megalomane vooroorlogse wereldverbeteraars

Daar zaten ze dan in een zomerwoning te Potsdam: zeven ridders van de geest. Met z’n allen waren ze naar Brandenburg gereisd om daar na te denken over hoe zij als geestelijk leiders van hun tijd “de toekomst van Europa’s mentale staat” vorm konden geven. Dat klonk nogal verheven, zweverig zo je wilt, en dat was het ook.

Het was juni 1914 en met een opperbest humeur trok de Nederlandse schrijver en utopisch hervormer Frederik van Eeden naar Duitsland. Samen met zijn goede vriend, de Berlijnse mystiek filosoof Erich Gutkind, was hij initiatiefnemer van de Forte Kreis. Deze bond van genieën moest de in nood verkerende beschaving van de ondergang redden. De moderne mens was aangetast door ongebreideld kapitalisme, decadentie en zielloze democratie en bureaucratie. Die zomer zouden ze voor het eerst bijeenkomen in een rustiek huisje in de keizerlijke residentie.

Met sacrale taal probeerden Gutkind en Van Eeden de groten der aarde ertoe te bewegen deel te nemen aan de bijeenkomst van de bond waarop ze hun gedachtengoed zouden kunnen ontvouwen. Gutkind zag ‘een eeuwig groeiend, zich transformerend organisme’ voor zich; wie zou toetreden ‘blijft een schepper’. Van Eeden dacht dat het gezelschap ‘het ideale principe van de vrijheid van de universaliteit’ dichterbij zou brengen.

Wollige frasen

Niet alle genodigden konden dergelijke wollige en van symboliek doordrenkte frasen waarderen. Have you no sense of proportions?, was het korte antwoord waarmee de Ierse schrijver George Bernard Shaw te kennen gaf dat hij liever in het Verenigd Koninkrijk bleef. Een ander: “Mensenkinderen... het duizelt me van zulk gezwets.”

Daarmee was niets te veel gezegd. Er valt amper chocola te maken van wat Gutkind en Van Eeden voor ogen stond. Historicus Guido van Hengel (1982) dompelde zich de afgelopen jaren onder in het denken van deze profeten en hun tijdgenoten. Zijn onderhoudende ‘De zieners’ vertelt het verhaal van Gutkind en Van Eeden, maar ook van hun megalomane collega, de Bosnische Serviër Dimitrije Mitrinović. Deze goeroe verkeerde in dezelfde kringen als Gavrilo Princip, de rebel die met zijn aanslag op Frans Ferdinand de Eerste Wereldoorlog ontketende, en over wie Van Hengel vier jaar geleden een levendig boek schreef.