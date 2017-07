'De weg erheen was waardevoller dan het kwartier op de top van de Himalaya'

Een berg wordt 'bedwongen' in veel klimboeken. Zo zie ik het niet: je bent te gast in de bergen. Ondanks alle moderne middelen die klimmers ter beschikking staan, geldt nog steeds: de berg blijft altijd de baas.

In mijn eerste drie boeken was de berg decor. Die gingen over de mensen daar. Dit is mijn eerste echte klimboek, het gaat over het avontuur zelf, omhoog en daarna weer naar beneden, met alle gevaren van dien. Toch draait het ook nu weer om de mensen. Wat gebeurde er met ons, expeditieleden, in de Himalaya en daarna?

Ik ben nog altijd bevriend met de vijf vrouwen met wie ik destijds de Chamlang heb beklommen. Vooraf vroegen sommigen van hen zich af wie er bijna dertig jaar later nog op ons verhaal zat te wachten.

Ik vond dat het moest worden opgeschreven. Materiaal te over: dagboeken, interviews, krantenknipsels en nog veel meer.

De eerste en enige

Het boek is veel meer dan een verslag van een klimtocht en de ontberingen. Ook een stuk geschiedenis: we waren de eerste en tot nu toe enige vrouwenexpeditie en er is sindsdien zoveel veranderd in het klimmen.

Het idee voor de tocht ontstond tijdens een vrouwenklimbijeenkomst in het toenmalige Joegoslavië. Zwaar feministische motieven hadden we niet. We wilden laten zien dat het kon, zijn uiteindelijk ook zonder sherpa's naar boven geklommen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

© RV

Het zoeken van de juiste berg was lastiger dan tegenwoordig. De informatie was veel beperkter. We zochten een top boven de zevenduizend meter. Dan kom je in de Himalaya terecht. Pakistan viel af, omdat we ons daar als vrouw minder veilig voelden. Het werd Nepal en na afstrepen de oosttop van de Chamlang, op dat moment nog maar één keer eerder beklommen.

De expeditie kostte 120.000 gulden. Om dat bijeen te krijgen, moesten we het hele sponsorverhaal leren. Uiteindelijk is het gelukt, daarvoor zijn we zelfs de Dom in Utrecht gaan abseilen, met een pak OMO-wasmiddel in de hand.

We kregen ook veel publiciteit. Dat leverde soms sensatieverhalen op, en er waren vooroordelen: wij waren een 'theekransje'. De Telegraaf-verslaggever zonder klimervaring, die we meenamen op een oefentocht in de Alpen, schreef: "Drie warme vrouwenlichamen houden je wel in leven."