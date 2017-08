'De Trouw' volgt uit het taalsysteem

Eigenlijk zijn dit allemaal varianten van de 'olievlektheorie:' de trend is op een plaats, of in een voorbeeld ontstaan en heeft zich van daaruit over andere gevallen verspreid. De olievlektheorie heeft een eigenaardige aantrekkelijkheid (waarschijnlijk omdat er een 'schuldige' wordt aangewezen), maar er is ook nog een andere verklaring: het zit in het systeem van de taal.

Als grammaticus zie ik in de trend een overgang van eigennaam naar (telbaar) zelfstandig naamwoord. 'Albert Heijn' zonder lidwoord is een eigennaam, en met lidwoord is het een gewoon zelfstandig naamwoord.

Er zijn veel meer zelfstandige naamwoorden dan eigennamen in de taal, dus het systeem roept de neiging op om van alle eigennamen zelfstandige naamwoorden te maken. De 'echte' eigennamen, namelijk de namen van personen, verzetten zich hiertegen (behalve in Brabant en omstreken natuurlijk). Maar winkelnamen voelen op een gegeven moment niet meer aan als eigennamen. En de krantennaam 'Trouw' ook niet.

Heeft u een taalvraag?

