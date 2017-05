'De splinters mogen wel blijven zitten'

Eerder al werd zijn debuutbundel 'Vluchtautogedichten' (2014) met de prestigieuze Buddingh' Prijs bekroond.

Lees verder na de advertentie

Een 'dichter met lef', zo noemde Trouw-poëzierecensent Janita Monna hem in een recensie van 'Dood werk', zijn tweede bundel. "Van der Graaff is een dichter van nu, hij doet verslag, verkent zichzelf en zijn verhouding met de wereld. Vindingrijk en spottend schrijft hij zich een plaats in de poëzie."

Dat doet hij met dwarsige, experimentele gedichten, al vindt hij zelf dat hij net zo goed een traditionele dichter genoemd kan worden, door de vaste structuren. Zo bestaat de ene helft van 'Dood werk' uit gedichten als lijsten: 'Lijst met mooie geluiden', 'Lijst met openbaarmakingen', 'Lijst met verschijningen'.

Wat is de situatie in Nederland? Welke privileges verdrink ik? Maarten van der Graaff

In het tweede deel van de bundel staan 'geklokte gedichten': 17:45 Wat is de situatie in Nederland? Welke privileges verdrink ik? Wie zijn mijn slaven en wat doen zij wanneer ik gedichten schrijf? Zal ik ooit anders over ze spreken dan op deze valse, hopeloze manier?

Gefeliciteerd met de 'J.C. Bloem', uw tweede prijs. Is zo'n erkenning belangrijk voor u? "Voor mijn gevoel is erkenning via prijzen niet direct belangrijk. Een literaire prijs is een institutionele erkenning. Een jury zegt: asjeblieft, hier heb je een prijs. Als mensen na een optreden naar me toe komen omdat ze iets van me gelezen hebben en daar complimenten over maken, dan hecht ik daar meer waarde aan. Ik profiteer wel van de mechanismen van de media: een prijs selecteert. Er wordt eerder tot jou overgegaan. Het uitblijven van een prijs kan mensen dwars gaan zitten. En 2500 euro helpt me ook even verder. Ik pot dat op, om het later te besteden aan zoiets als een nieuwe laptop."

Maar u kunt van het dichten niet leven, toch? "Niemand wordt rijk van dichten, zeker niet van de verkoop van bundels. Het geld moet van de optredens komen. Poëzie leent zich ook beter voor voordrachten. Om rond te komen doe ik er nog van alles omheen. Ik geef les in creatief schrijven aan ArtEZ, de Kunstacademie in Arnhem en ik doe redactiewerk voor literaire festivals."

Is dichter eigenlijk iets wat je wórdt of bén je dat gewoon nu eenmaal? Hoe ging dat bij u? "Als tiener, vanaf een jaar of 11, 12, schreef ik al. Meer proza was dat. Korte verhalen, achter in mijn schoolagenda. En gedichten schreef ik ook. Die gedichten liet ik soms lezen aan mijn leraar tekenen. Hij was heel stimulerend, gaf er serieus commentaar op, was soms ook heel kritisch. Applaus is geen goede vorm van reageren op iemands werk. Onder andere door de aanmerkingen van mijn leraar dacht ik: misschien is het wel wat, dat schrijven van mij. De poëzie heeft sindsdien alles overgenomen. Ik had niet gedacht dat het zoveel voor mij zou worden Maarten van der Graaff Een boek van Peter Watson over de intellectuele geschiedenis van de twintigste eeuw, waarin hij de geschiedenis van enorm veel verschillende gebieden beschreef, dus ook die van de literatuur, heeft me op weg geholpen. Via Watson maakte ik kennis met schrijvers als T.S. Eliot en Charles Baudelaire. Razend interessant vond ik het allemaal. Maar ook moeilijk, vreemd. Ik begon met dingen na te doen. Allerlei vormen uitproberen: sonnetten, experimentele gedichten, ik probeerde van alles." "Toen ik 19 was stuurde ik voor het eerst werk naar een uitgeverij. Ik heb toen maar één brief verstuurd en daar kwam antwoord op: een brief van uitgeverij Cossee. Dat was geen standaard afwijzing, maar een bemoedigende brief. Jaren later studeerde ik af als religiewetenschapper en begon ik gedichten te publiceren in allerlei literaire tijdschriften. Dat was uitgeverij Contact opgevallen en zo is het gegaan. Heel klassiek, eigenlijk. De poëzie heeft sindsdien alles overgenomen. Ik had niet gedacht dat het zoveel voor mij zou worden." Tekst loopt door onder afbeelding. © Werry Crone

Wat voor soort dichter bent u? Want dat weet u zelf het beste, natuurlijk. "Er zullen mensen zijn die mij als een experimentele dichter zien, maar je kan me net zo goed een traditionele dichter noemen. In 'Dood werk', mijn tweede bundel, maak ik gebruik van lijsten. Dat is heel traditioneel. Mensen vragen me weleens: waar schrijf je dan over? Maar ik heb geen idee. Dat weet je vaak helemaal niet. Of pas achteraf. 'Dood werk' gaat uiteindelijk over arbeid. Ach, het is misschien wel goed dat je jezelf niet helemaal begrijpt."

In augustus verschijnt uw debuutroman. Is proza schrijven heel anders dan poëzie schrijven? "Ik vind het op bepaalde punten vergelijkbaar. Een voorbeeld: als ik iets heb bedacht of heb gezien, iets wat ik zou kunnen gebruiken, dan stuur ik een mailtje naar mezelf. Vanuit de trein, ofzo. Of op de wc. Anders vergeet ik het. Dat doe ik als ik dicht, maar dat werkt bij proza net zo. Het schrijven van mijn roman 'Wormen en engelen' duurde wel langer dan mijn bundels. In de roman maak ik bewust gebruik van allerlei levens van mensen om mij heen, van eigen ervaringen, om tot een aantal personages te komen: dat is wel anders. In deze roman draait het om levens en hoe levens verteld kunnen worden, in poëzie werk ik meer met toon, ritme. Nu twijfel ik direct aan dit onderscheid, want die dingen vind ik ook heel erg belangrijk voor proza." Het schrijven van mijn roman 'Wormen en engelen' duurde wel langer dan mijn bundels Maarten van der Graaff

Moet u voor een gedicht echt gaan zitten? "Nee, meestal niet. Tenzij ik een opdracht heb, voor een tijdschrift. Dan heb je een deadline, dan moet het. Ik schrijf vaak heel snel. Niet onzorgvuldig, maar snel. Dan is het nog niet klaar, maar als het gedicht er in de basis staat, dan geeft mij dat de ruimte om rond te kloten. Met rondkloten bedoel ik dat ik letterlijk alles open zet. Ik wil het gevoel hebben dat de wereld binnen moet kunnen komen. Als ik aan het dichten ben, ligt mijn bureau bezaaid met boeken en staan er allemaal tabbladen open op mijn computer. Daardoor belandt er van alles in zo'n gedicht. Al die informatiestromen vang ik op, monteer ik, haal ik uit elkaar en zet ik op een andere manier weer in elkaar. Dat heeft iets directs. Daarom kan het ook uit maken wat je praktische dagindeling is. Ik wil het liefst in een gore outfit door het huis lopen. Dat is makkelijk, praktisch. Zo van: hup uit bed, je kunt meteen aan de slag." Tekst loopt door onder afbeelding. © Werry Crone

Uw gedichten zijn vaak internationaal en ook soms politiek. Is dat noodzaak? Idealisme? "Mijn gedichten drukken niet mijn innerlijk leven uit, het gaat om de buitenwereld. Ze gaan over de maalstromen waarin je bent opgenomen. De economie, de taal van politici, daar ben ik in opgenomen, daar kan ik niet aan ontsnappen. Dus moet je luisteren: wat hoor je eigenlijk om je heen? Alleen: in de poëzie wordt niet voor lief genomen wat er om je heen gezegd wordt. Tenminste, ik doe dat niet. Ik hoef geen typische Maarten van der Graaff-gedichten af te leveren. Ik zou dat heel saai vinden, om met een soort vaste toon te werken. Maar ze gaan wel óók over mij. Je kunt een individueel leven wel degelijk maatschappelijk lezen. Dat wil juist niet zeggen dat wat ik meemaak representatief is voor de levens van anderen. Mijn leven is bijvoorbeeld behoorlijk geprivilegieerd, comfortabel. Dat zijn omstandigheden die je politiek kunt lezen. Als dichter wil ik weten met welke input ik werk: daarom moet ik mijn maatschappelijke positie kennen, om überhaupt te begrijpen wat er op mij af komt en wat uitdrukkelijk niet." Het ritme van iemands taal, van iemands spraak vind ik ook interessant Maarten van der Graaff "Voor mij beperkt het schrijven van poëzie zich ook niet tot het genre poëzie, het gaat me niet om het afleveren van een gedichtje. Ik wil onderzoek doen in taal. Je wordt in de taal geboren. Ik bedoel: de taal bestond voordat ik bestond. Ik ben dus in zekere zin altijd aan het reageren."

En u reageert vooral op de buitenwereld. "Je tapt uit allerlei vaten en bronnen. Het is vooral luisteren en afluisteren. Het ontvankelijke. Dat is toch vaak iets taligs. Dan rijd ik bijvoorbeeld langs een reclameposter. Of ik hoor gesprekken. Hoe men praat zegt ook iets over posities van mensen in de samenleving. Het ritme van iemands taal, van iemands spraak vind ik ook interessant. Of het geluid van werk, zoals op Utrecht Centraal. Geroezemoes. Dat alledaagse pik ik op. Daarna ben ik de regisseur die alles op zijn plek zet. Al weet ik niet half, soms, wie de regie in handen heeft. Ik redigeer niet veel. Volgens mij is dat ook geen goed teken, als je veel moet redigeren. Als ik de helft van een gedicht weg moet gooien dan is het gewoon niet goed genoeg. Ik schrijf het gedicht in tien minuten op. Of in een half uur. En daarna wacht ik een dag. Of een week. Of twee. En daarna weet ik een beetje of het iets zou kunnen zijn. Als het na blijft zeuren, is het vaak goed. Iets dat 'af' is, afgerond, is vaak ook vlak, zelfgenoegzaam. Van mij mogen de splinters wel blijven zitten."

U bent van 1987. Beweegt uw poëzie met uw leeftijd mee? "Tot nu toe was ik het meest onwrikbaar rond mijn twintigste. En nog steeds kan ik stevige opvattingen over iets hebben. Maar ik laat mijn zekerheden ook graag aantasten. Dat moet ook. Twijfel maakt je werk interessant." "Ik denk niet dat ik niks te melden heb. Ik kan niet goed tegen mensen die hun eigen werk wegwuiven. Nee, ik vind poëzie heel belangrijk. Anders zou ik het niet doen." In de serie 'De Schepping' vertellen kunstenaars hoe hun werk tot stand komt. Deze week: dichter Maarten van der Graaff.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.