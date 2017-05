'De redactie van Zaman Vandaag kan meer dan kritisch schrijven over Turkije'

De Turks-Nederlandse krant Zaman Vandaag heet vanaf vandaag De Kanttekening. Met de naamswijziging wil hoofdredacteur Mehmet Cerit laten zien dat zijn redactie een nieuwe koers is ingeslagen, en meer kan dan kritisch schrijven over Turkije. Door de focus te verleggen naar onderwerpen als integratie, islamofobie en biculturele Nederlanders, hoopt hij een breder publiek aan te trekken.

Wankelend bestaan

Want met name sinds de mislukte coup in Turkije, afgelopen zomer, wankelde het bestaan van Zaman Vandaag. Lezers zegden hun abonnement op, de oplage liep van vijfduizend terug naar drieduizend kranten, en geen Turkse ondernemer wilde nog op haar pagina’s adverteren. Ze waren angstig geassocieerd te worden met een krant die openlijk Gülen-gezind is, naar de geestelijke Fethullah Gülen, die er door de Turkse president Erdogan van wordt beschuldigd achter de staatsgreep te zitten.

De couppoging had niet alleen financiële gevolgen voor de krant die in 2012 werd opgezet en als laatste Europese editie van de inmiddels in Turkije verboden ‘moederkrant’ Zaman standhield. “Vanuit Turkije werd er druk op de krant uitgeoefend”, aldus Cerit. “Ook word ik regelmatig bedreigd.”

Samen met de redactieleden en lezers hebben we de knoop doorgehakt: we gaan door onder een andere titel Mehmet Cerit

Alles tezamen deed Time Media Group, de media-tak van de Gülen-beweging en uitgever van Zaman Vandaag, er volgens Cerit toe besluiten de stekker uit het blad te trekken. “Begrijpelijk, al kan ik me er niet helemaal in vinden. Daarom heb ik, samen met de redactieleden en lezers, de knoop doorgehakt: we gaan onder de titel De Kanttekening door met een nieuwe krant.”

Niet alleen de naam van Zaman Vandaag wordt anders. Naast de wekelijkse papieren krant en de website komt er een maandblad. En ook de inhoud heeft de hoofdredacteur aangepast. “Afgelopen jaar hebben we Turkije als onderwerp al naar de achtergrond geschoven en ons aanbod verbreed.” Nieuwsitems brengt Zaman Vandaag niet meer, daarvoor is haar bezetting te laag. “We schrijven achtergrondartikelen en opiniestukken over wat de donorwet voor moslims betekent bijvoorbeeld, over islamofobie, en issues in de Molukse en Marokkaanse gemeenschappen.”

Die verbreding wil Cerit doorzetten. “Want onze krant is uniek, we hebben de minst witte redactie van alle Nederlandse media. De vier redacteuren en circa 25 freelancers hebben heel verschillende wortels, kijken door een biculturele bril naar de wereld en hebben netwerken die Trouw bijvoorbeeld niet heeft. Daar gaan we gebruik van maken.”