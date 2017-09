'De Nacht van de Poëzie is een soort Elfstedentocht'

'Drijf een wig in de nacht en luister' staat er op verschillende plekken in de grote zaal van het Utrechtse Tivoli Vredenburg. Een regel van Guillaume van der Graft. En 1717 mensen zijn vast van plan die regel te volgen, want hij zit goed vol, die grote zaal. Met zit- én ligplaatsen - voor het podium is een deel van het publiek languit op kussens neergeploft.

De Nacht van de Poëzie is populair en beleefde (gedichten beleef je) van zaterdag op zondag de 35ste editie. De aanname dat het literaire genre slechts een niche zou zijn werd vorige week al ontkracht door onderzoekster Kila van der Starre van de Universiteit Utrecht. Zij concludeerde dat 'vrijwel alle Nederlanders' in aanraking komen met poëzie. 'Liefst 97,4% leest, luistert, schrijft of deelt poëzie, of komt poëzie zomaar tegen, bijvoorbeeld tijdens speciale gelegenheden, op televisie, in de openbare ruimte, of in een tijdschrift, krant of op internet'.

Hoogmis

Maar de poëtische hoogmis is toch echt hier, vannacht. 'De Nacht van' is, samen met Poetry International, het belangrijkste en grootste evenement dat op dit fijnproeversterrein in Nederland wordt georganiseerd. Het gilde dat is opgetrommeld is dan ook niet misselijk: Abdelkader Benali draagt voor bijvoorbeeld, Antjie Krog is van de partij, Jan Boerstoel, Neeltje Maria Min, Alexis de Roode, Marije Langelaar, Dimitri Verhulst, en het kanon van de avond, Cees Nooteboom.

Die heeft ze allemaal zien gaan en komen, vertelt hij aan een tafeltje dat hij deelt met Dimitri Verhulst. "Als ik bedenk met wie ik vroeger allemaal aan tafel zat op Poetry of hier - Harry Mulisch, Louis Ferron - dan ben ik zo ongeveer de enige die nog leeft. Toch heeft De Nacht van de Poëzie nog een grote reputatie. Ik vind het ook leuk om hier te zijn. Het heeft vanavond wel iets van een reünie. Ik ben niet vaak in het land, beduusd van de grote wereld, en nu zie ik Dimitri weer eens, dat was lang geleden."