'De mensheid zit nu in de puberteit en is hopelijk op weg naar volwassenheid'

U kiest twee boeken die bij u voor een ommekeer zorgden. Wat is Stone’s ‘When God was a Woman’ voor boek?

“Het is een soort studie naar de wortels van het matriarchaat. Stone liet zien dat er een oorlog heeft plaatsgevonden tussen mannen en vrouwen, hoe sociale structuren ontaardden in het christendom en dat het sindsdien min of meer gedaan was met de rechten van de vrouw. In ieder geval waren de verhoudingen verstoord. Dat alles speelt in mijn werk als schrijver en dichter een grote rol. In de vroege jaren tachtig maakte ik kennis met Stone en haar werk, toen ze een lezing gaf in De Kosmos in Amsterdam.”