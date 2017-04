'De luipaard' is dan geen paard, maar mag nu toch 'het luipaard' heten

Omdat het luipaard geen paard is. Uit biologisch oogpunt is het nijlpaard dat weliswaar ook niet, maar in de Griekse naam van dat dier (hippopotamos) gaat nog wél een paard schuil. Hippopotamos is namelijk gevormd van hippos (paard) en potamos (rivier).

Lees verder na de advertentie

Kun je nijlpaard parafraseren als 'rivierpaard', een luipaard is etymologisch gezien geen lui paard. Het Nederlands heeft dit woord in de 13de eeuw overgenomen uit het Frans, waarin het werd gespeld als lupart, leopart en liepart. Via via gaan deze taalvormen terug op het Griekse woord leopardos, een samenstelling van leon (leeuw) en pardos (panter). De Grieken beschouwden de leopardos als een kruising en ook onze voorouders gebruikten de Nederlandse variant wel voor andere katachtigen dan het luipaard. Zo heet de leeuw in de middeleeuwse roman 'Van den vos Reynaerde' een liebaert.

Kun je nijlpaard parafraseren als 'rivierpaard', een luipaard is etymologisch gezien geen lui paard

Dat lupart veranderde in luipaard is te danken aan volksetymologie: toen de Franse herkomst van lupart niet langer evident was, herinterpreteerden onze voorouders dit woord als een samenstelling van lu(i)pen (verraderlijk aanvallen) en paard. Van oorsprong is luipaard een de-woord. In 1984 waarschuwde Van Dale nog dat luipaard 'niet onzijdig!' was. In de taalwerkelijkheid bleef 'het luipaard' echter hardnekkig voorkomen en de huidige editie van de Dikke Van Dale keurt dan ook beide varianten goed: de én het luipaard.

Heeft u ook een taalvraag? Mail uw vraag naar tdb@taalbank.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.