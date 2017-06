'De dag waar Tom op won' klinkt onnatuurlijk, maar waarom is dat?

En dat terwijl het een fascinerende woordsoort is. Neem nou de zin 'Dit is de dag waarop Dumoulin de Giro won'. Daar staat er een in: het woord 'waarop'. Dat is opgebouwd uit de zogeheten R-vorm van het voornaamwoord ('waar') en een voorzetsel gebruikt als een bijwoord ('op'). Het legt een betrekking tussen een bijzin en een zelfstandigheid ('de dag'), vandaar de naam.

Lees verder na de advertentie

Dit is toevallig een voorbeeld met een tijd, maar het kan ook met een voorwerp: 'Dit is de fiets waarop Dumoulin de Giro won'. Handig is, dat je het betrekkelijk voornaamwoordelijk bijwoord kunt splitsen. Je kunt zeggen 'Dit is de fiets waar Dumoulin de Giro op won'. Sommige mensen hebben in het algemeen iets tegen de gesplitste vorm, maar er is niets mis mee. Maar nou komt het.

Wat vindt u van de zin 'Dit is de dag waar Dumoulin de Giro op won'? Een stuk slechter, nietwaar? Zelfs als u niets tegen de gesplitste variant bij 'de fiets' hebt, vindt u splitsing bij 'de dag' gekker, onnatuurlijker klinken. Is dat niet wonderlijk? Niemand heeft u dit ooit verteld.

Waarschijnlijk ligt dit aan de band die het woord met het werkwoord heeft. 'Op een bepaalde fiets winnen' is meer een betekeniseenheid dan 'op een bepaalde dag winnen'. Je zegt ook gemakkelijker 'Tom heeft op zondag op een ligfiets gewonnen' dan 'Tom heeft op een ligfiets op zondag gewonnen'. 'Op een ligfiets' staat liever dichter bij het werkwoord. Die hechtere band maakt het mogelijk dat er zo'n klein gesplitst deeltje bij staat.

p.a.coppen@let.ru.nl

Lees meer over taal

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.