'De Advocaat' is literaire taalkunst, geen drama

De neergang van advocatenfamilie Moszkowicz als Shakespeariaans koningsdrama. De ambitie spat er vanaf. Een in de media breed uitgemeten, waar gebeurd drama - van eigen bodem nog wel - klassieke allure verlenen is een klus om je vingers bij af te likken.

Toneelgroep Maastricht was niet de enige die dit bedacht. Pas kwam de VPRO-serie 'De maatschap' voorbij, in een meer eigentijds documentairejasje gestoken. Toneelgroep Maastricht echter wilde het gegeven van de topadvocaat, die aan egotisme te gronde ging, breder trekken. Tot een universeel thema omvormen.

Zinsconstructies dansen over het toneel

Aan Ilja Leonard Pfeijffer de opdracht. Een schrijver en dichter uit wiens pen eenzelfde bloemrijke retorica kan vloeien als die waarmee hoofdpersoon Bram Moszkowicz door zijn talloze tv-optredens nationaal beroemd werd. Met als contrast hier een al even gladde, maar dan vunzige variant van diens meest omstreden cliënt 'De Neus'.

Regisseur Sluysmans laat de acteurs schitteren in de mono- en dialogen

De meest fraaie en vaak geestige zinsconstructies dansen over het toneel. En in een voornaam kantoordecor van statige houten ladekasten laat regisseur Michel Sluysmans de acteurs schitteren in de vol bravoure gevoerde mono- en dialogen. Nu en dan afgewisseld met gedragen aria's.

Een indrukwekkende Porgy Franssen als Bram krijgt meesterlijk tegenspel van Dries Vanhegen als de geminachte broer Mordechai (samenvoeging van de eigenlijke Moszkovicz-broers). Viktor Griffioen beweegt zich er soepel tussendoor als de gewiekst intimiderende topcrimineel 'De Neus'.