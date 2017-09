‘De acht bergen’ is een prachtig boek over eenzaamheid, familierelaties en vriendschap

In 1336 beklom de humanist Francesco Petrarca samen met zijn broer Gherardo de Mont Ventoux en keek met bewondering naar de Italiaanse Alpen. Het was de eerste keer dat het majestueuze berglandschap, de ruggegraat van het Italiaanse schiereiland, de hoofdrol kreeg in een literaire tekst. Tegelijkertijd gebruikte Petrarca zijn moeizame beklimming en het berglandschap als metaforen van de menselijke ziel, van de moeite die het kost om tot de essentie, de ultieme betekenis van ons leven te geraken.

Het schitterende berglandschap van Noord-Italië is ook het zwaartepunt van de verrassend klassieke roman ‘De acht bergen’, bekroond met de Premio Strega, waarin Paolo Cognetti het verhaal vertelt van een vader, zijn zoon en diens beste vriend.

Moeizame relatie

Het boek draait om de moeizame relatie tussen Pietro en zijn vader, die verwikkeld lijkt in een eeuwigdurend conflict met de wereld, ongelukkig in zijn werk en het Milanese stadsleven. Verlichting en geluk vindt de vader alleen hoog in de bergen, in een zuiverende eenzaamheid met zijn enige kind. Als jongen probeert Pietro hem te doorgronden, maar uiteindelijk wil hij niet meer mee op zijn steeds hogere beklimmingen. Zijn vader laat het gebeuren en zo raken vader en zoon meer en meer van elkaar vervreemd. In de daaropvolgende jaren probeert geen van beiden de steeds groter wordende afstand te overbruggen, totdat Pietro in Turijn bericht krijgt dat zijn vader plotseling is gestorven, een hartaanval achter het stuur.

De dood is nooit het einde van de relatie met een ouder

De dood is nooit het einde van de relatie met een ouder. Met zijn testament lokt Pietro’s vader hem weer naar het berglandschap van zijn jeugd. Hij heeft hem daar een perceel met een bouwval nagelaten en de bouwplannen toevertrouwd aan Bruno, Pietro’s beste jeugdvriend die is opgegroeid in de bergen en daar altijd is gebleven. Een langdurig onderbroken vriendschap wordt zo kostbaar nieuw en duurzaam leven ingeblazen.