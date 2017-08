Het grappige is dat het tegenwoordig steeds vaker goed komt in die droom. Ik herinner me dat ik eens droomde dat ik naar New York zou vliegen en mijn instapkaart kwijt was. Maar uiteindelijk kon ik toch heel comfortabel reizen in een soort spaceshuttle. En een andere keer had ik alles gewoon bij me. Ik moest er vreselijk om lachen toen ik wakker werd: op mijn 52ste droom ik eindelijk dat mijn leven op orde is.

Die nachtmerrie-achtige dromen over mezelf niet kunnen redden, zullen te maken hebben met behoefte aan structuur en tegelijker- tijd een grote rusteloosheid, want dat heb ik allebei. Nieuwe dingen vind ik over het algemeen leuk. Onderweg zijn, zowel letterlijk als figuurlijk, vind ik ook leuk. Maar op dit moment heb ik behoefte aan rust en verankering. Nu ik met vakantie ga, is mijn grootste droom: even echt vertragen en met het gezin kunnen zijn. We hebben een ontzettend zwaar jaar achter de rug door de plotselinge dood van mijn schoonzusje Karen. Steeds meer dringt door dat ons leven onherstelbaar is veranderd.

Het feit dat het ergste is gebeurd heeft me misschien iets onbevreesder gemaakt

Onbevreesder Het feit dat het ergste is gebeurd heeft me misschien iets onbevreesder gemaakt. Ik zeg dat wat beschroomd want haar dood heeft in geen enkel opzicht een positieve uitkomst voor mij. Het is meer een constatering dat ik minder lang twijfel aan mijn eigen kunnen. Toen mij werd gevraagd of ik algemeen directeur wilde worden van het Holland Festival dacht ik: wil ik dit nu? Een jaar eerder zou ik vooral geaarzeld hebben of ik die verantwoordelijkheid zou durven nemen. Twee maal heb ik inmiddels van Karen gedroomd. Ik kijk bijna uit naar een volgende keer, het is een raar verlangen om haar weer te zien en met haar te kunnen praten. Af en toe als ik wakker word, is ze er meteen, dat is vaak naar want het besef van haar dood is er ook direct. Voor mijn werk bezoek ik veel voorstellingen en concerten, en die kunnen die emoties ook boven halen. Soms op een heel confronterende manier, en soms word ik zodanig geraakt dat ik het niet erg vind om verdrietig te zijn. Ik denk dat het voor iedereen heel belangrijk is om zo nu en dan iets te zien of te horen waar je even bij stilstaat en over nadenkt. Kunst kan helpen bij de vraag hoe te leven en een verbinding te leggen met de grotere wereld om je heen. Daarom moeten we inzien dat kunst en cultuur ondersteuning verdienen. Daar wil ik me bij het festival voor blijven inzetten.” Annet Lekkerkerker (1965), was zakelijk directeur van het Holland Festival. Ze is nu benoemd tot algemeen directeur en dus ook vernatwoordelijk voor het artistieke beleid van dit festival voor internationale podiumkunsten. Lees hier meer afleveringen uit de serie Ik heb een droom.

