'Darkest Hour' laat de vuurdoop van Winston Churchill zien

Darkest Hour

Regie: Joe Wright

Met Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James en Ben Mendelsohn.

★★★★☆

'Dunkirk' smeet ons middenin de evacuatie van Duinkerken. De circa 300.000 Britse soldaten die in mei 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, op het Noord-Franse strand als ratten in de val zaten, moesten vanuit Engeland worden gered.

Christopher Nolan toonde die reddingsactie als één groot visueel en auditief avontuur. Wat er in de Britse politiek gebeurde, achter de schermen, speelde in Dunkirk geen rol, en treedt in 'Darkest Hour' juist op de voorgrond.

Spil van de film is Sir Winston Churchill, die in mei 1940 premier van het Verenigd Koninkrijk wordt en meteen voor een geweldige taak staat.

Balanceren Nazi-troepen veroveren het Europese vasteland. Hoe kan hij het eiland beschermen? Hoe biedt hij weerstand tegen Hitler? Hoe haalt hij de soldaten terug uit Duinkerken? Door te onderhandelen over een vredesverdrag met nazi-Duitsland, waar velen op aandringen? Of door te vechten voor de idealen en de vrijheid van de natie? Het laatste betekent dat hij het moet opnemen tegen het establishment, tegen antagonisten in zijn eigen conservatieve partij, en een sceptische koning. Darkest Hour laat zien hoe Churchill in het voorjaar van 1940 te werk gaat. Darkest Hour laat zien hoe Churchill in het voorjaar van 1940 te werk gaat. Hij is slim en doortastend bij het samenstellen van het oorlogskabinet door zijn vijanden in de buurt te houden. Tekst loopt verder onder de trailer Maar waarmee hij vooral scoort zijn zijn zelfgeschreven toespraken. De Britse regisseur Joe Wright, die zich eerder als kostuumfilmer ontpopte ('Pride and Prejudice', 'Anna Karenina'), legt er graag de nadruk op. Hij omkleedt zijn eerste radiotoespraak met spannende, aanzwellende muziek, alsof het om een groots epos gaat. De transformatie van acteur Gary Oldman tot Churchill is behoorlijk indrukwekkend. De Engelse acteur Gary Oldman speelt de 65-jarige Churchill verborgen achter een siliconenmasker en een fat suit. De transformatie, die hem recent al een Golden Globe opleverde, is behoorlijk indrukwekkend. Hij zet Churchill neer als een geestige excentriekeling met een forse dorst. Hij staat op met whisky, luncht met champagne en slurpt in de avonduren nog wat cognac en port weg. Met zijn echtgenote Clementine die thuis de boekhouding doet en met vriendelijk overwicht wordt gespeeld door Dame Kristin Scott Thomas, heeft hij een warme, liefdevolle relatie. 'You're wise because you've doubts', zegt ze, als hij zijn aarzelingen met haar deelt.