'Dark' heeft een warrig verhaal, veel bruintinten en druipende naaldbossen

Op een grijze decembermiddag maak ik een begin met 'Dark', de eerste Duitse Netflixserie. Hoe Duits zou 'Dark' eigenlijk zijn? De trailer verraadt een inmiddels bekende Netflix-saus. Weer iets in het genre duister en somber en bovennatuurlijk, met veel bruintinten en druipende naaldbossen. Brrr. Er liggen nog bloederige, half afgekeken seizoenen 'Fargo', 'Mindhunter', en 'Stranger Things ' te wachten.

In de eerste scène van 'Dark' - het jaar is 2019 - stapt een man in een houten huis in een bos op een stoel, steekt zijn hoofd door een strop en trapt de stoel weg. We horen hem buiten beeld gorgelen en stuiptrekken. Na zes minuten vlucht ik in een aflevering 'Grand Designs': die fantastisch trage Britse serie over mensen die de grootste tegenslagen trotseren voor hun woondroom.

Een paar dagen later begin ik dapper opnieuw. De zelfmoordenaar blijkt de vader van Jonas, de scholier met het mooie, ietwat droevige gezicht die in zijn knalgele regenjas steeds maar door die regenachtige bossen fietst, langs de kerncentrale naar school in de fictieve Kleinstadt Winden, waar onlangs een jongen verdween, en nu weer: de 12-jarige Mikkel. Het lijk van een andere jongen wordt gevonden, maar niemand kent hem. Hij heeft een walkman bij zich, draagt een gele anti-kernenergie sweater, en heeft een muntje uit het jaar 1986 om zijn hals.

Het lijkt de hele tijd overal goed mis omdat de echte hoofdrol in Dark is vergeven aan de keiharde opdringerige muziek