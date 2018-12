‘Cold War’ uitgeroepen tot beste Europese film

Lees verder na de advertentie

Pawlikowski, die zijn carrière begon als documentairemaker bij de BCC, behoort daarmee tot de meest gelauwerde Europese regisseurs. Zijn vorige film ‘Ida’, over een Poolse novice die het oorlogsverleden van haar ouders onderzoekt, won vier jaar geleden de Oscar voor de beste buitenlandse film. In Cold War duikt Pawlikowski opnieuw in de geschiedenis. Het schrijnende portret van twee geliefden aan weerszijden van het IJzeren Gordijn, opgenomen in betoverend zwart-wit, baseerde hij losjes op het levensverhaal van zijn eigen ouders.

Dogman Alleen Pawlikowski's hoofdrolspeler Tomasz Kot viel buiten de prijzen. Hij zag de prijs voor de beste Europese acteur naar de Italiaan Marcello Fonte gaan. Fonte speelt in ‘Dogman’ een kleine Napolitaanse hondenverzorger die zich tegen zijn zin laat meeslepen door de Camorra, de Napolitaanse maffia. Fonte is geen professionele acteur. Hij werkte als conciërge in een buurthuis toen hij door regisseur Matteo Garrone werd ontdekt. Dogman viel in totaal drie keer in de prijzen (ook voor kostuumontwerp en haar & make-up) en werd daarmee de tweede winnaar. Tenslotte was er ook Belgisch succes voor transgenderfilm ‘Girl’, waaraan het Nederlandse productiehuis Topkapi een bijdrage leverde. De 27-jarige Vlaamse debutant Lukas Dhont werd door de ruim drieduizend leden van de European Film Academy uitgeroepen tot de Europese ontdekking van het jaar. Girl zoomt in op het dagelijks leven van de 15-jarige balletschoolleerling Lara, een meisje in een jongenslichaam. De film veroorzaakte onder transgenders enige controverse, omdat de hoofdrol niet wordt gespeeld door een meisje, maar door een jongen: de 15-jarige balletschoolleerling Victor Polster. Regisseur Lukas Dhont heeft zijn keuze voor de formidabele Polster altijd verdedigd, door te benadrukken dat hij de beste acteur én danser voor de rol koos. Dat deed hij ook in Sevilla, waar hij zijn prijs opdroeg aan zijn jonge hoofdrolspeler en aan het transmeisje Nora Monsecour, dat de inspiratie vormde voor zijn film. ‘Cold War’ en ‘Girl’ zijn momenteel te zien in de Nederlandse filmtheaters.

Welke films vielen er in de prijzen? Beste Film: Cold War

Beste Komedie: The Death of Stalin

Beste Documentaire: Bergman, a Year in a Life

Beste Regie: Cold War

Beste Scenario: Cold War

Beste Actrice: Joanna Kulig, Cold War

Beste Acteur: Marcello Fonte, Dogman

Europese Ontdekking: Girl

Fipresciprijs van de filmkritiek: Girl

Publieksprijs: Call Me By Your Name

