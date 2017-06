‘Casanova, dat moest gewoon, in één uitgave’

"De memoires van Casanova zijn eind vorige eeuw al eens in Nederland op de markt gekomen, maar dat gebeurde in twaalf delen, die steeds met een tussenpoos van een klein jaar verschenen. Want de vertaling nam natuurlijk veel tijd in beslag - het zijn liefst vierduizend pagina’s. Voor het eerste deel was er toen veel belangstelling, voor het tweede ook nog wel, maar daarna werd het minder, het duurde gewoon te lang.

Lees verder na de advertentie

Ik heb altijd het idee gehad: we moeten het nog een keer doen, in één uitgave, in een mooie cassette, met iets extra’s. Dat zijn nu de 200 prachtige kleurenillustraties van de Franse schilder Auguste Leroux, die hij voor deze memoires maakte.

Daarbij zit het boek van Theo Kars, de vertaler, over Casanova’s laatste jaren; de memoires houden ineens op, wat is er in de jaren daarna gebeurd? Daar probeert hij antwoord op te geven. Theo heeft deze uitgave helaas niet meer mogen meemaken, hij is in 2015 overleden, maar we hebben het hele plan nog wel besproken.

We hebben natuurlijk onze twijfels gehad of we het wel moesten doen, of het financieel uit zou komen. Maar iedereen op de uitgeverij was van meet af aan enorm enthousiast. Wat hielp, was het thema van de Boekenweek dit jaar: verboden vruchten, al hebben we het niet in die week laten verschijnen. Er is veel belangstelling bij de boekhandels, er is goed ingetekend. Het is een eenmalige druk van 2500 exemplaren; als we de helft daarvan verkopen, zijn we uit de productiekosten.

Voortdurend verliefd De memoires vormen een fantastische mentaliteitsgeschiedenis van de achttiende eeuw, een genoegen om het te lezen. Casanova schrijft aanstekelijk, zijn avonturen zijn ongelooflijk goed en spannend beschreven, hij laat mooi zien wat de mores waren, hoe de verhoudingen lagen in Europa, ook onder de adel - hoewel de man van eenvoudige komaf was, verkeerde hij in de hoogste kringen: hij ging om met Catharina de Grote, de paus, koningen, kunstenaars, schrijvers, denkers, noem maar op. Het gaat natuurlijk ook over zijn successen bij vrouwen. Hij schrijft heel beeldend over zijn veroveringen, maar wordt nooit plat of pornografisch. Casanova wordt vaak verward met een Don Juan die zoveel mogelijk wilde scoren en veroveren. Maar de Venetiaan schrijft vanuit een groot respect en bewondering voor vrouwen. Hij wordt ook voortdurend verliefd, en het zijn altijd vrouwen die interessant zijn, die een zeker esprit hebben, geestig zijn en die een goeie conversatie kunnen voeren. (tekst loopt door onder de afbeelding) Giacomo Casanova - Het verhaal van mijn leven © RV

Prestigeproject Casanova heeft bij sommigen de reputatie van ordinaire rokkenjager, maar dat zijn vooral mensen die nog nooit iets van ’m gelezen hebben. Zijn memoires zijn niet seks-gedreven. Soms mislukt zijn toenadering tot een vrouw ook, daar is hij heel eerlijk in. Studenten zullen we er niet mee verleiden, denk ik Het is een prestigeproject van ons, deze uitgave. Maar het is gewoon ook heel erg goed, zoiets moet gewoon verschijnen. Deze cassette zal vooral z’n weg vinden naar een wat ouder, kapitaalkrachtig publiek dat wij altijd al bedienen, met de Russische bibliotheek bijvoorbeeld. Ik verwacht niet dat we nu ineens een hele reeks studenten gaan verleiden, die kunnen het zich niet permitteren. Voordeel van deze uitgave is dat je nu achter mekaar door kunt lezen, het is ook een doorlopend verhaal. Maar je moet wel de tijd nemen." Giacomo Casanova

Het verhaal van mijn leven

Vert. Theo Kars. Van Oorschot;

4000 blz. drie delen, tot 1 sept. €150, daarna €175

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.