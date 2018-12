‘Breaking fake news’ is een keurig rondgebreid toneelstukje

Meral Polat en Eran Ben-Michaël alias Tara en Edward: zij spelen zichzelf als acteur én als journalisten van een actualiteitenprogramma. Het theaterpubliek van ‘Breaking fake news’ in het Amsterdamse Theater Bellevue is aldus ook het publiek bij dat live-tv-programma ‘Nieuwsdag’.

Mocht dat even verwarrend lijken, dan is dat snel voorbij. Twee colbertjes, een bril en het elkaar steeds bij de juiste voornaam noemen zorgt juist voor een tekort aan verwarring. Dat is nogal verbazend, gezien het onderwerp van deze voorstelling.

Fake news, vaak als term misbruikt door populisten om hun eigen ‘waarheid’ te propageren, leek zo’n aardig thema. Interessant om te bekijken of en hoe feit en fictie door elkaar kunnen gaan lopen. Natuurlijk doen ze dat weleens. Leugentjes om bestwil zijn bijvoorbeeld een algemeen aanvaard verschijnsel, maar in de journalistiek?!

Cabaretier Johan Fretz heeft een tekst geschreven, waarin theater- en tv-situatie door elkaar gesneden zijn. Voor de personages maakt dat niet veel verschil. Meral én Tara zijn meer de integriteit toegedaan, terwijl Eran én Edward het niet zo nauw nemen met de waarheid. Dat botst. Echter, dat is niet verrassend, dat spreekt vanzelf.

Als casus is voor een kaping op Schiphol gekozen, waarbij je op tien vingers kunt natellen, dat aanvankelijk de verkeerden – zwarten uiteraard – als dader in het nieuws komen. Eerder racistische tunnelvisie dan fake news, dunkt me, maar vooral te voor de hand liggend en voorspelbaar.

Schrijver Johan Fretz slaat je om de oren met nogal platte roddels en geruchten

Fretz gebruikt niet de juiste voorbeelden en metaforen. Hij slaat je om de oren met nogal platte roddels en geruchten in plaats van je mee te zuigen in het ontstaan van fake news. Pogingen tussendoor om het publiek te verleiden om in onwaarheden te geloven, blijken te onhandig om ook maar één toeschouwer op het verkeerde been te zetten. En als dan een persoonlijke, ook nog eens seksistisch getinte insinuatie uit het begin van het stuk aan het eind wordt rechtgezet, is ‘Breaking fake news’ gewoon een keurig rondgebreid toneelstukje.

Waarom overigens Tara opeens wel meegaat en zelfs doorslaat in de doorzichtige geruchten, komt volstrekt uit de lucht vallen, maar dat ligt niet aan Meral Polat. In een lekker soepel geregisseerde mise-en-scène van Liesbeth Coltof spelen zij en Ben-Michaël hun opvattingen zo pittig uit, dat je je dolgraag in een bedrieglijke roes zou willen laten meeslepen. Helaas blijft ‘Breaking fake news’ zo helder als een glas wodka: beloftevol, maar niet leeggedronken.

