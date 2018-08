'Book Club' is een tuttige sitcom rond het motto zestig is het nieuwe vijftig

Zolang ze zich kunnen herinneren komen de vier maandelijks bij elkaar voor hun leesclub. Nu zijn ze in de zestig, dus dat is nogal een leeslijst. Maar 'Fifty Shades of Grey' zal hun levens veranderen.

Het is de premisse van deze komedie die de moeite waard zou moeten zijn vanwege de hoofdrolspeelsters van een zekere leeftijd, actrices die elk met hun eigen carrières veranderende ideeën over vrouwelijke seksuele vrijheid hebben belichaamd. Toch is 'Book Club' een tandeloze film geworden.

De scenaristen schepen de actrices op met treurigmakende grapjes over viagra

Met flinke bellen wit en rosé bespreekt het viertal de geruchtmakende trilogie over een sm-relatie, maar het verband met hun eigen levens blijft vaag. Seksbom-feministe Jane Fonda speelt een rijke onderneemster die mannen verslijt maar niet van liefde houdt. Candice Bergen, ooit met de serie 'Murphy Brown' het omstreden boegbeeld van alleenstaand moederschap, speelt een rechter die al jaren blij gescheiden en celibatair is. De twee hebben een paar aardige conflictjes.

Voor het overige beslaat de film veel tuttige sitcom waarin de vier het motto 'zestig is het nieuwe vijftig' uitdragen. Diane Keaton, de droom voor de slimmere man, leert als neurotische weduwe een sexy piloot-op-leeftijd kennen. En Mary Steenburgen, altijd het assertieve buurmeisje, eist van haar gepensioneerde echtgenoot meer seks.

De scenaristen schepen de actrices op met treurigmakende grapjes over viagra ('een staande houthakker is gelukkig') en zulke problemen als een 'lethargisch poesje'. Oubolligheid die op geen enkele leeftijd aantrekkelijk is.

