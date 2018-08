'Bonusfamiljen' is verslavend luchtig én ernstig tegelijk

Misschien eerst even een schets van de gezinssituatie in de Zweedse serie Bonusfamiljen, waarvan het onlangs op Netflix verschenen tweede seizoen nog verslavender blijkt dan het eerste.

De blonde, vollippige Lisa is gescheiden van de kale Martin met wie ze twee kinderen heeft: puberdochter Bianca en de jongere overactieve en explosieve zoon Eddie. De wat sneue beddenverkoper Martin woont daarom weer bij zijn moeder op zolder, tussen de verhuisdozen, en probeert via datingapp Tinder een nieuwe vriendin te vinden. Lisa leeft in een gezellig vrijstaand woonhuis met Patrik, leraar van beroep. Ook Patrik heeft een kind - de serieuze William, ongeveer even oud als Eddie - uit een eerdere, mislukte relatie met Katja. Katja woont alleen.

Hoe ingewikkeld een scheiding voor ieder van deze rollen - de exen, de kinderen, de vrouwen, de nieuwe partners, de grootouders - kan zijn, daarover gaat Bonusfamiljen. Op een vrij luchtige, soms zelfs ronduit komische, manier maakt de serie inzichtelijk hoe complex, ongemakkelijk en pijnlijk de gevolgen kunnen zijn van een mislukte relatie. Niet alleen omdat het zo'n gedoe is rond praktische vragen als: wanneer is welk kind bij wie, vieren we zijn of haar verjaardag samen, wat doen we met de Kerst? Maar ook vanwege de onderliggende vaak kwade en schrijnende emoties van deze ouders en hun kinderen.

Mooi gespeeld is de rol van Patriks zoon William, een nogal serieus en braaf type, zelden lachend

In het eerste seizoen van Bonusfamiljen is Lisa zwanger van haar eerste kindje met Patrik, in het tweede is dochtertje Lo geboren. Een baby en het geregel rond de andere drie kinderen, het valt niet mee. De relatie van Lisa en Patrik dreigt te stranden. De twee verschillen nogal van karakter. Zo is Patrik een inflexibele controlfreak, die graag heeft dat de zaken precies zo lopen als afgesproken. Lisa daarentegen is losser, ruzie gaat ze graag uit de weg. Om conflicten met de starre Patrik te vermijden, houdt ze allerlei informatie van hem weg. Ze heeft geen zin in moeilijke discussies. Als hij dat ontdekt - 'Je liegt, wie bén jij eigenlijk?' - neemt hij zijn intrek bij de buurman.