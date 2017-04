'Boer zoekt vrouw' 2017 was een goede Cupido

‘Boer zoekt vrouw Internationaal’ was zijn stok achter de deur ‘en dan zie je dat je het gewoon kan’, zegt hij over de liefde. Magisch, toch? “Hij pakt de dames in. Daar kan ik nog wat van leren”, grapt de knappe maar onhandige visboer Marc.

Vanavond was de afsluiter van KRO-NCRV-kanjer ‘Boer zoekt vrouw’ (BZV) seizoen negen. We zagen hoe het internationale liefdesavontuur afliep voor boer Olke (Texas), hoe David (Roemenië), Marc (Zambia) en Herman (Frankrijk) hun ‘kriebels’ consumeerden, en hoe gereformeerde Riks (Canada) opeens op een andere vrouw verliefd is.

Ik zat wekelijks aan de buis geplakt. Toen Marc aan krullerige Annekim vroeg of ze vaker mango’s bij hem wilde plukken, kon dat haast niet broeieriger. Andere momenten waren tergend pijnlijk. Hoe kon Riks nou zeggen: “Ik lig nog niet wakker te dromen van Marit” terwijl ze ernaast zat?

Zie daar de liefde in vele facetten, in dit programma. Helaas heeft de liefde met mensen van doen en die bakken er soms niks van. Precies daarom kijk ik: ik wil erbij zijn als het goed gaat en zit op het puntje van mijn stoel als het fout gaat. Heerlijk.

Toch hebben critici, zoals filosoof Eva-Anne le Coultre onlangs in deze krant, een punt. Onderhuids draagt het programma een ouderwetse en geromantiseerde ideologie over de liefde uit: ‘zonder partner (op je erf) ben je niet compleet’. Alsof er geen andere vormen van relaties bestaan. Olke leek bijna te kiezen voor de vrouw die als eerste naar Texas zou kunnen emigreren. Had presentatrice Yvon Jaspers hem niet kunnen suggereren rustig met een latrelatie te beginnen? Dan had hij nu aan Alberdien een liefdevol maatje kunnen hebben. Zij vond hèm leuk, alleen zijn rauwe megabedrijf niet.

Nog zo’n sturend concept: echte liefde is ‘kriebels hebben’.

Kriebels Nog zo’n sturend concept: echte liefde is ‘kriebels hebben’. Toen boer David niet kon kiezen tussen de veilige, warme Susanne en de sexy Mara, stuurde Yvon hem vanzelfsprekend in de richting van de vlinders. “Straks gaat een van die vrouwen dicht tegen je aanzitten. Wie zou je willen dat dat is?” Hij koos voor Mara. Dat hele concept logeerweek is trouwens een soort mindf*ck, om een televisieterm te gebruiken. De boeren krijgen lichte grootheidswaanzin van al die aandacht, de vrouwen zijn vooral met een wedstrijd bezig. Dat verklaart de ontreddering wanneer een vrouw voortijdig weggaat. Je ziet de achterblijvers denken: ik wilde wat jij wilde, maar wat wil ìk eigenlijk nu jij het niet meer wilt? Ongeduldige knuffelbeer Olke kreeg het daardoor te verduren met ‘gevoelsmens’ Sandra. Na Alberdiens vertrek sloeg ze om en bleef hem afwijzen. Ze wilde wel op citytrip, maar in een eigen kamer. Kwam wel kijken naar zijn bubbelbad, maar sprong er niet in. Olke was eigenlijk zieliger mèt Sandra dan zonder. Opvallend veel vrouwen pleegden dit keer format-ongehoorzaamheid en vertrokken voortijdig. Gelukkig reageerde BZV niet met strengere afspraken maar gaf de grillen van de liefde de ruimte. Er bleef genoeg te filmen over. Cupido schoot raak, kijk maar naar die rozige gezichten. Lees ook: Boer zoekt Vrouw lift mee op de universele angst voor alleen-zijn

