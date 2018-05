'Bestsellerboy' is proza met vooral veel testosteron

'Als jullie nou eens fucking konden lezen', 'Francis Bacon moet z'n fucking bek houden.' 'Fuck die mensen.' Ook wordt de daad bij het woord gevoegd. Ergens rond pagina 200 zelfs zo vaak dat de lezer de draad niet meer bijhoudt met welke bimbo er nu weer wordt gesekst. Je moet namelijk weten dat de vriendin van de hoofdpersoon dan even uit beeld is, zodat hij kan doen waar hij zin in heeft.

'Bestsellerboy' met z'n uitdagende titel, is een heuse schelmenroman van de nog steeds aanstormende Bouzamour (1991) die met 'De belofte van Pisa' in 2014 het bestverkochte debuut van dat jaar schreef.

Te calvinistisch

Schelmenromans hebben het in Nederland nooit erg goed gedaan. Misschien vonden we het na Pietje Bell, voor jongens, wel genoeg. Natuurlijk hebben we 'de onverbiddelijke bestseller' 'Ik Jan Cremer' uit 1964, waarnaar Bouzamour in zijn titel verwijst, maar dat bleef toch een eenmalige uitschieter. Het is een flauw argument maar ik denk dat we er te braaf en te calvinistisch voor zijn. Daar trekt Mano Bouzamour zich niks van aan en schrijft meer dan vijftig jaar na dato eenzelfde soort boek, dit keer gesitueerd in Marokkaanse kringen.

Tekst loopt door onder afbeelding

© RV

Mohammed Zebbi is de held van zijn verhaal; op de eerste pagina's, terwijl zijn vriendjes de bibliotheek vandaliseren, spreekt hij zijn verlangen uit om schrijver te worden. Waarom? Heeft hij iets te vertellen? Niet zozeer, maar hij wil de wereld bestormen. En het lukt hem ook nog met een eerste roman die druk na druk haalt, Mohammed, de proleet. Gaat natuurlijk over hemzelf maar zijn familie en vrienden kunnen het niet waarderen en hij wordt huis en vriendenkring uitgezet. 'Bestsellerboy' gaat over de moeizame gang naar een tweede boek, waar uitgever Mai Spijkers, schaamteloos bij eigen naam genoemd, reikhalzend naar uitziet maar dat er zo te zien niet van komt.

Oordeel: Loos taalgebruik, enkele aardige portretten getuigt niet van een vergaande ontwikkeling als schrijver

Wat er wél gebeurt? Een beetje ronddwalen in de literaire wereld, spetterende seks met wie er maar wil, vrouwelijke fotografen, verslaggeefsters, playmates, zachtjes 'zenneukend' met Daphne uit Almelo, namedropping. Bewonderde schrijvers Tommy Wieringa, Joost Zwagerman, Ronald Giphart, Robert Vuysje, Gerard Reve, maar ook Rumi en Rushdie: "Ik heb een bloedhekel aan mensen die aan namedropping doen, behalve als ik het zelf doe." En verder: "Sommige boeken had ik gekocht, de meeste gejat, andere geleend - dus gejat. Een uit de hand gelopen hobby. Ik vind niet dat je mag stelen. Zeker niet. Maar als je de neiging echt niet kunt onderdrukken en je besluit boeken te jatten, dan is dat het enige wat moreel aanvaardbaar is. Het is ergens ethisch verantwoord. Ik vind niet dat het een misdrijf is. Wanneer ik iemand betrap op het stelen van mijn boek als het straks in de schappen ligt, sla ik het licht uit zijn fucking ogen. Meteen. Je leest het goed, ik ben meedogenloos en meet met meerdere maten."