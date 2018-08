'Benzinho' is een warm en teder portret van een moeder, een rots in de branding

De keukenkraan is kapot, het water spuit door de lucht. Het slot van de voordeur werkt ook al niet. Nou ja, dan maar door het raam naar buiten. Het huishouden van Irene verloopt wat chaotisch.

De Braziliaanse filmmaker Gustavo Pizzi schreef samen met zijn vrouw, hoofdrolspeelster Karine Teles, een hartveroverend, lichtvoetig familiedrama over de matriarch van een doodgewoon gezin even buiten Rio de Janeiro, die met alle hobbels en meewinden die het leven haar biedt, er iedere dag weer het beste van probeert te maken.

Irene heeft vier zonen. De oudste is een ster in handbal en krijgt de uitnodiging in Duitsland professioneel te komen spelen. Geweldig! Toch?

Wij zien niet alleen de blije verrassing, maar ook onmiddellijk de moederlijke schrik die het nieuws losmaakt. Irene is niet het soort hysterische moederkloek dat een gemakzuchtige komedie zou opleveren. Nee, 'Benzinho' laat subtiel, en voor velen ongetwijfeld zeer herkenbaar, zien hoe ouderlijke gevoelens voor hun kinderen zelden puur, vaker een mengeling van tegenstrijdigheden zijn. Een kind koesteren betekent: het voorbereiden op loslaten.

Het tempo van de film van het echtpaar Pizzi-Teles, dat samen eerder 'Riscado' maakte, is rustig, kabbelend, zoals de dagelijksheid dat meestal is. We zien Irene met affectie kibbelen met haar echtgenoot (Müller), eigenaar van een matig lopend winkeltje en man van grootse plannen.

Op straat zou je makkelijk aan actrice Karine Teles voorbijlopen, maar wat ga je houden van haar onopvallende gezicht