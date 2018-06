'Bad boy' tv-kok Anthony Bourdain overleden

“Met buitengewone droefheid kunnen we de dood van onze vriend en collega bevestigen”, meldde het nieuwsstation. “Zijn liefde voor grootste avonturen, nieuwe vrienden, lekker eten en drinken en de opmerkelijke verhalen van de wereld maakten hem een unieke verteller.” Ook beaamde CNN de geruchten dat Bourdain zich van zijn eigen leven heeft beroofd. Een goede vriend, de Franse chef Eric Ripert, vond de kok bewusteloos in zijn hotelkamer.

Lees verder na de advertentie

Bourdain begon zijn carrière als chef-kok in New York. Beroemd werd hij met zijn boek ‘Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly’ (2000). Meerdere bundels volgden, alsook tv-programma’s.