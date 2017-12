'Appongeluk' als woord van het jaar legt een grote ergernis op de weg bloot

Een mooi woord is het niet: appongeluk. Slaperige taalgebruikers kunnen het per ongeluk lezen als ap-pongeluk. Toch is het dinsdag uitgeroepen tot het Van Dale Woord van het Jaar 2017, een verkiezing waarin bijna 70.000 mensen stemden. Een appongeluk is een verkeersongeval waarbij tenminste één verkeersdeelnemer zat te WhatsAppen.